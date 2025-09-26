Ο Έλον Μασκ, ο άνθρωπος πίσω από την Tesla, τη SpaceX και πλέον ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Χ, προειδοποιεί ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα μεγάλη απειλή: την επερχόμενη ενεργειακή κρίση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ταυτόχρονη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και των ηλεκτρικών οχημάτων δημιουργεί μια εκρηκτική ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια και μετασχηματιστές τάσης, την οποία οι υφιστάμενες υποδομές δεν θα μπορέσουν να καλύψουν. «Το επόμενο μεγάλο σοκ θα είναι ότι δεν θα υπάρχει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για όλους», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο Μασκ εστιάζει ιδιαίτερα στο κόστος λειτουργίας της ΑΙ: εφαρμογές όπως το ChatGPT χρειάζονται τεράστιους πόρους για να ανταποκριθούν σε δισεκατομμύρια αιτήματα χρηστών καθημερινά. Μόνο η επεξεργασία 100 λέξεων ισοδυναμεί, σύμφωνα με μελέτες, με κατανάλωση 519 ml νερού. Με περίπου 25 δισεκατομμύρια αιτήματα την ημέρα, ο συνδυασμός ενέργειας και φυσικών πόρων είναι ασύλληπτος.

Παράλληλα, η εξάπλωση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων –με εκατομμύρια νέες πωλήσεις κάθε χρόνο– αυξάνει την πίεση στα δίκτυα. Το αποτέλεσμα, κατά τον Μασκ, θα είναι ένα αδιέξοδο στην παγκόσμια ηλεκτροπαραγωγή αν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα.

Ενώ πολλές χώρες επενδύουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο Μασκ θεωρεί ότι η πιο αξιόπιστη λύση βρίσκεται στην πυρηνική ενέργεια. Υποστηρίζει ότι οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες (SMRs), που ήδη αναπτύσσονται από τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Google, μπορούν να προσφέρουν σταθερή και καθαρή ηλεκτροδότηση 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς τις εκπομπές άνθρακα των παραδοσιακών ορυκτών καυσίμων.

Η προειδοποίηση του Μασκ δεν είναι καινούρια· εδώ και μήνες καλεί κυβερνήσεις και εταιρείες να κινηθούν γρήγορα για να ενισχύσουν τις ενεργειακές υποδομές. Όπως τονίζει, «αν δεν προετοιμαστούμε τώρα, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των ηλεκτρικών οχημάτων θα μας φέρει αντιμέτωπους με μια κρίση πρωτοφανών διαστάσεων».