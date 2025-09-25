Μια νέα καινοτομία στα δικαιώματα προβολής αγώνων για τις διοργανώσεις τις UEFA (Champions League, Europa League, Conference League, Super Cup) φαίνεται πως θέλει να κάνει η διοργανώτρια αρχή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου θέλει να αλλάξει τον τρόπο που ένα δίκτυο αποκτά τα δικαιώματα μετάδοσης αγώνων της κάθε διοργάνωσης, επιχειρώντας με αυτό τον τρόπο να προσελκύσει μεγάλες streaming πλατφόρμες όπως το Netflix και η Amazon για να κάνουν προσφορές για να μεταδίδουν ευρωπαϊκούς αγώνες. Σκοπός της UEFA είναι να αναδείξει το προϊόν της σε όσο περισσότερο κόσμο μπορεί, έτσι ώστε ολοένας και περισσότεροι άνθρωποι να βλέπουν τους αγώνες των αγαπημένων τους ομάδων στις διοργανώσεις της UEFA.

Πως θα γίνει αυτό;

Σύμφωνα με το Bloomberg, η UEFA έχει αρχίσει να σκέφτεται σοβαρά τις μακροχόνιες συμβάσεις με τα δίκτυα που θα συνεργάζεται για την προβολή των αγώνων της. Η απόφαση αυτή θα είναι μια καινοτομία από την UEFA, καθώς πριν από 20 χρόνια είχε αναγκαστεί να «υπογράφει» συμβόλαια που ίσχυαν για τρία χρόνια και κάτω, μετά από πιέσεις της Κομισιόν.

Τα τηλεοπτικά δίκτυα αλλά και οι υπηρεσίες streaming όπως αυτή του Netflix και της Amazon πλέον θα έχουν την δυνατότητα να καταθέτουν «ομαδοποιημένες» προσφορές στην UEFA για να μπορέσουν να κάνουν την ίδια στιγμή πολλές αγορές πάνω στα δικαιώματα της UEFA. Κάτι που φυσικά δεν μπορούσαν τα τελευταία χρόνια, λόγω των ήδη συμφωνημένων συμβολαίων που είχε η διοργανώτρια αρχή με πολλά δίκτυα.

Η περίπτωση μιας «παγκόσμιας» προσφοράς

Ακόμη μία πιθανότητα μπορεί να γίνει «δυνατή» με τις καινούριες καινοτομίες της UEFA. Αυτή της δυνατότητας μόλις ενός δικτύου, το οποίο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της UEFA για την δυναμική του και την προώθηση που θα μπορεί να προσφέρει στο ευρύ κοινό του, όπως για παράδειγμα το Netflix, για μια «αποκλειστική» μετάδοση αγώνων μόνο από το συγκεκριμένο δίκτυο, σε παγκόσμια εμβέλεια.

Ποιοι συμβουλέυουν την UEFA σε αυτή την καινοτομία;

Οι εταιρίες που συνεργάζονται με την UEFA για την επίτευξη των νέων στόχων της όσο αφορά τα δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων όλων των διοργανώσεων είναι η Revelant Football Partners,. η οποία «ανήκει» στην Relevant Sports και η UC3, μία εταιρεία που συνεργάζεται εδώ και καιρό με την UEFA σε εμπορικά ζητήματα. Το Bloomberg προσπάθησε να έρθει σε επικοινωνία με εκπροσώπους των δύο εταιριών ωστόσο κανείς εκπρόσωπος δεν έκανε κάποιο σχόλιο

Η επιτυχία της Paramount στις ΗΠΑ

Μια τέτοιου είδους συμφωνία έχει ήδη «στεφτεί» με επιτυχία και μάλιστα σε μία χώρα η οποία μάλιστα δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο, αυτή των ΗΠΑ. Το 2022 η εταιρία της Paramount εξασφάλισε τα δικαιώματα προβολής των αγώνων του Champions League στην χώρα, έναντι των 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η συμφωνία αυτή θα ισχύει μέχρι και το 2030, ενώ τους αγώνες ήδη βλέπουν πάρα πολλοί Αμερικανοί, «παρουσιάζοντας» τον «Βασιλιά των Σπορ» σε ένα κοινό που δεν είχε ασχοληθεί ποτέ σοβαρά με το άθλημα.

Η Amazon έχει ήδη δικαιώματα για Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία και Ιταλία

Η UEFA έχει ήδη καταφέρει να έρθει σε συμφωνία με υπηρεσίες streaming και συγκεκριμένα με αυτή της Amazon, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει δικαιώματα προβολής συγκεκριμένων αγώνων σε τρεις από τις πιο «ποδοσφαιρικές» χώρες της Ευρώπης, αυτή της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας.