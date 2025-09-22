Δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου αναφέρουν ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA πρόκειται να συνεδριάσει το μεσημέρι της Τρίτης (23 Σεπτεμβρίου), προκειμένου να εξετάσει αν οι ομάδες και η εθνική του Ισραήλ θα διατηρήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στις διοργανώσεις της Ομοσπονδίας.

Η συνεχιζόμενη στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη διεθνή κοινότητα, με αυξανόμενες πιέσεις για την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ σε διάφορα επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό, κινήματα όπως το #GameOverIsrael ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ από το διεθνές ποδόσφαιρο.

Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται από οργανωμένες καμπάνιες που ζητούν την αποπομπή του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παράλληλα, αρκετές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, μεταξύ των οποίων η ιταλική και η ισπανική, έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους σχετικά με το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουν ισραηλινές ομάδες στους αγώνες.

Προσπάθειες του Ισραήλ για αποτροπή του αποκλεισμού από την UEFA

Μετά τη δημοσιοποίηση της επικείμενης ψηφοφορίας, τα ισραηλινά Μέσα ασχολούνται με τους λόγους που οδήγησαν στην εξέλιξη αυτή και τονίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές του Ισραήλ καταβάλλουν προσπάθειες για να αποφευχθεί η επιβολή του ban από την UEFA.

Σύμφωνα με το «Times of Israel», το Κατάρ άσκησε πίεση στην UEFA ώστε να δρομολογηθεί η σχετική ψηφοφορία, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις. Εκτιμάται ότι, από τις 20 χώρες που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου, μόλις τρεις αναμένεται να στηρίξουν το Ισραήλ, γεγονός που καθιστά το αποτέλεσμα, σε περίπτωση διεξαγωγής της συνεδρίασης, σχεδόν προδιαγεγραμμένο.

Κύριος στόχος των ισραηλινών παραγόντων είναι να αποτρέψουν τη διενέργεια της ψηφοφορίας, επιστρατεύοντας, όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Israel Hayom», συμμάχους και υποστηρικτές της χώρας τόσο στο αθλητικό όσο και στο διπλωματικό πεδίο.