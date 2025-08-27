Η UEFA έβαλε ξεκάθαρο «στοπ» στην προσπάθεια των οπαδών της Σαμσουνσπόρ να φορτίσουν το κλίμα στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό για τα Play–Offs του Europa League.

Οι Τούρκοι είχαν ετοιμάσει ένα τεράστιο πανό με τα μάτια του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, το οποίο θα τοποθετούνταν στις εξέδρες του «Yeni 19 Mayıs Stadyumu», στο γήπεδο δηλαδή που φέρει ημερομηνία – σύμβολο για τον Πόντο και τον ξεριζωμό των Ελλήνων. Σαφής στόχος, να δημιουργηθεί πολιτικός και εθνικιστικός συμβολισμός, πολύ πέρα από τα όρια του ποδοσφαίρου.

Ωστόσο, η UEFA σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφαλείας Αθλητικών Εκδηλώσεων της Σαμψούντας δεν επέτρεψε την ανάρτηση του πανό. Με βάση τους κανονισμούς, απαγορεύεται η χρήση πολιτικών, εθνικιστικών ή προπαγανδιστικών συμβόλων στα γήπεδα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και έτσι η κίνηση χαρακτηρίστηκε «εκτός πλαισίου».

Η απόφαση αυτή ουσιαστικά ακύρωσε την τουρκική πρόκληση και ανάγκασε τη Σαμσουνσπόρ να ζητήσει από τους οπαδούς της να αποσύρουν το πανό, αποτρέποντας πιθανή ένταση σε μια ήδη ευαίσθητη αναμέτρηση λόγω ιστορίας και συμβολισμών.