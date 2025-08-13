Έστω και αν χρειάστηκε καιρός και αρκετή κριτική, η UEFA προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στην Παλαιστίνη.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: UEFA have announced through its foundation that they will start to provide support for the children of Gaza. pic.twitter.com/R4y0q4lftB — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 13, 2025

Όπως γνωστοποίησε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, το απόγευμα της Τρίτης (13/08), θα σταλούν είδη πρώτης ανάγκης στη Λωρίδα της Γάζας.

🕊️ The UEFA Foundation for Children expands its humanitarian support for children in conflict zones. New funding partnerships with @MdM_France, @MSF & @HI_federation will bring vital aid to children in Gaza. 💙 Because every child deserves safety, hope & care. This new round… pic.twitter.com/u7oNN9xXI3 — UEFA Foundation (@UEFA_Foundation) August 12, 2025

Η UEFA σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου και το UEFA Foundation, θα διανέμει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους. Αυτό που έχει κάνει και σε άλλες εμπόλεμες ζώνες. Ουκρανία, Υεμένη, Λίβανος, Σουδάν, Συρία και Αφγανιστάν, οι χώρες που το είχαν βοηθηθεί.

Ωστόσο, το «timing» της απόφασης της UEFA, προκαλεί εντύπωση. Όλα αυτά λίγες μέρες, μετά τη δημόσια κατακραυγή από τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Η τοποθέτηση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών, για τον θάνατο του «Πέλε της Παλαιστίνης», σήκωσε αντιδράσεις. Ο 41χρονος άντρας, άφησε την τελευταία του πνοή στη Ράφα, μετά από ισραηλινή επίθεση, που στόχευσε πολίτες οι οποίοι περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Farewell to Suleiman al-Obeid, the ‘Palestinian Pelé’. A talent who gave hope to countless children, even in the darkest of times. pic.twitter.com/wGSXCq2ceo — UEFA (@UEFA) August 8, 2025

«Αντίο στον Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ, τον “Παλαιστίνιο Πελέ”.

Ένα ταλέντο που έδωσε ελπίδα σε αμέτρητα παιδιά, ακόμα και στις πιο σκοτεινές εποχές».

Αυτό, ήταν το «ξερό» μήνυμα της UEFA. Ένα λιτό «αντίο», με απόκρυψη της αληθινής αιτίας της απώλειάς του.

Φίλαθλοι, απλός κόσμος και σπουδαίοι του αθλητικού χώρου, απάντησαν με άκρως… καυστικά σχόλια. Σαλάχ και Καντονά, άσκησαν σφοδρή κριτική.

«Μπορείτε να μας πείτε πώς πέθανε, πού και γιατί;», τόνισε ο Αιγύπτιος άσος.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

«Το Ισραήλ μόλις σκότωσε τον σταρ της εθνικής ομάδας της Παλαιστίνης, Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ, ενώ περίμενε βοήθεια στη Ράφα. Τον ονόμασαν “Πελέ της Παλαιστίνης”. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΞΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ;;; ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 🇵🇸», υπογράμμισε ο παλαίμαχος Γάλλος σταρ.

View this post on Instagram A post shared by Eric Cantona (@ericcantona)

Αυτές οι τοποθετήσεις, αποδείχθηκαν «κομβικές». Λίγα 24ωρα αργότερα, η UEFA άλλαξε τη στάση της.

Τώρα, μένει να φτάσει όντως η ανθρωπιστική βοήθεια, στην… κόλαση της Γάζας.