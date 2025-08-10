Τα «έβαλε» με την UEFA ο Μοχάμεντ Σαλάχ, με αφορμή την ελλιπή ανάρτηση της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας, για «Παλαιστίνο Πελέ». Ο ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, με πλούσια ανθρωπιστική δράση στο παρελθόν, μέσω ανάρτησής του στο «X» ζήτησε εξηγήσεις.

Το Gaza Humanitarian Foundation είναι ένα σύστημα διανομής, με την υποστήριξη των ΗΠΑ και του Ισραήλ, το οποίο ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου. Σύμφωνα με το ΟΗΕ, πάνω από 1000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κοντά σε τέτοια σημεία διανομής βοήθειας και σε κόμβους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Η Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανέφερε, πως ο 41χρονος Αλ Ομπέιντ σκοτώθηκε την Τετάρτη (06/08) από ισραηλινό πλήγμα, που στόχευσε πολίτες οι οποίοι περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Η UEFA, σε ανάρτησή της, χαρακτήρισε τον πρώην διεθνή Παλαιστίνιο ως «ένα ταλέντο που έδωσε ελπίδα σε αμέτρητα παιδιά, ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές». Ωστόσο, δεν ανέφερε κάποια άλλη πληροφορία για τον «Παλαιστίνιο Πελέ».

Farewell to Suleiman al-Obeid, the ‘Palestinian Pelé’. A talent who gave hope to countless children, even in the darkest of times. pic.twitter.com/wGSXCq2ceo — UEFA (@UEFA) August 8, 2025

Ο 33χρονος Αιγύπτιος, που στο παρελθόν είχε ταχθεί υπέρ της εισαγωγής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, στον σχεδόν διετή πόλεμο, απάντησε στην UEFA: «Μπορείτε να μας πείτε πώς πέθανε, πού και γιατί;»

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

Με τον τρόπο αυτό, ο Σαλάχ άσκησε την πιο σκληρή κριτική στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία, δίχως να πει πάρα πολλά!