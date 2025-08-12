Η κάτοχος του UEFA Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν και η Τότεναμ, που πανηγύρισε την κατάκτηση του UEFA Europa League, τίθενται αντιμέτωπες στην πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη της χρονιάς στο «Φρίουλι» του Ούντινε, στη Βόρεια Ιταλία, για το UEFA Super Cup.

Ο γαλλικός σύλλογος που πραγματοποίησε το τρεμπλ, κατακτώντας τη Ligue 1, το Κύπελλο Γαλλίας και το Champions League, θέλει να ξεκινήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της για τη σεζόν 2025-26, με την κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου.

Η Τότεναμ αποτελεί τη μόνη ομάδα που στέκεται εμπόδιο στα σχέδια των «Παριζιάνων». Οι «σπερς» που επιβλήθηκαν στον αγγλικό εμφύλιο τελικό του Europa League, της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, βρίσκονται πλέον στην εποχή Τόμας Φρανκ και θέλουν να αφήσουν πίσω τους την απογοητευτική περσινή σεζόν στην Premier League, ξεκινόντας δυναμικά τη φετινή τους πορεία.

Το UEFA Super Cup και οι αστέρες των δύο συλλόγων, έρχονται στις οθόνες των φιλάθλων, από το MEGA. Ένταση, μονομαχίες, γκολ και θέαμα, υπόσχονται οι δύο διεκδικητές, στην επιστροφή της Παρί Σεν Ζερμέν ύστερα από 29 χρόνια και την παρθενική εμφάνιση της Τότεναμ στη διοργάνωση.

Την αναμέτρηση περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και την απονομή, η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα του MEGA μεταφέρει τον παλμό του τελικού στην εκπομπή Post-Game, με πρωτοποριακά γραφικά, αποκλειστικά ρεπορτάζ και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών.

Την εκπομπή παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης

Το αθλητικό team του MEGA κάνει πρόβα τζενεράλε με ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό τελικό και δηλώνει πανέτοιμο για μια ακόμη σεζόν άρτιας τηλεοπτικής κάλυψης του UEFA Champions League.

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση «παίζει» ξανά στο γήπεδο του MEGA, με τους σημαντικότερους αγώνες, αποκλειστικά ρεπορτάζ και όλες τις φάσεις που γράφουν ιστορία.

Φέτος, στη νέα League Phase του UEFA Champions League, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός, ρίχνεται στη μάχη και το MEGA θα είναι εκεί σε κάθε του βήμα, με το κύρος και την αξιοπιστία της δημοσιογραφικής του ομάδας.

Και τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αν θέλεις να είσαι ΜΕΣΑ στα σπορ… βάλε MEGA.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ – ΤΟΤΕΝΑΜ ΣΤΙΣ 22:00

PRE-GAME ΣΤΙΣ 21:40

POST-GAME ΣΤΙΣ 24:00

