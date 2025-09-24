Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ απευθύνουν έκκληση προς τη FIFA και την UEFA να αποκλείσουν το Ισραήλ από όλες τις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, ως απάντηση στην συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Γάζα.

Η ανακοίνωση, η οποία υπογράφεται από τρεις ειδικούς εισηγητές και μέλη της Ομάδας Εργασίας για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αναφέρει ότι η επιβολή ενός τέτοιου μέτρου είναι επιτακτική. Οι εμπειρογνώμονες επισημαίνουν ότι το μποϊκοτάζ θα πρέπει να στοχεύει το κράτος και όχι τους μεμονωμένους αθλητές, επικαλούμενοι το παράδειγμα του αποκλεισμού της Ρωσίας από τις διεθνείς διοργανώσεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

«Οι εθνικές ομάδες που εκπροσωπούν κράτη που διαπράττουν μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν και πρέπει να αποκλείονται, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η FIFA και η UEFA, μέχρι στιγμής, δεν έχουν προβεί σε δημόσια δήλωση σχετικά με την πρόταση. Ωστόσο, η πίεση για δράση από τη διεθνή κοινότητα αυξάνεται, με πολλές φωνές να ζητούν από τους αθλητικούς οργανισμούς να αναλάβουν θέση για την κατάσταση στη Γάζα.

Επιπλέον, ο πρώην ποδοσφαιριστής Έρικ Καντονά έχει εκφράσει τη στήριξή του στον αποκλεισμό του Ισραήλ, καταγγέλλοντας τα «δυο μέτρα και δυο σταθμά» που υπάρχουν στην αντιμετώπιση του Ισραήλ σε σύγκριση με τη Ρωσία παλιότερα.

Οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ τονίζουν ότι οι αθλητικοί φορείς και οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να παραμείνουν ουδέτεροι απέναντι σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να αναλάβει δράση για να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.