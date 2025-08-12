Η FIFA προχώρησε σε μια σημαντική αλλαγή στους κανονισμούς της για την καταπολέμηση της πολυϊδιοκτησία στο ποδόσφαιρο. Η αλλαγή αυτή απαγορεύει τον δανεισμό παικτών μεταξύ συλλόγων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο.

Στόχος της είναι να εμποδίσει τις «εσωτερικές» μεταγραφές που πραγματοποιούνται μεταξύ αυτών των συλλόγων.

Τα τελευταία χρόνια η FIFA είχε προσωρήσει σε μερικές αλλαγές: ένας σύλλογος μπορεί να δανείσει έως και έξι επαγγελματίες παίκτες και δεν μπορεί να έχει περισσότερους από έξι δανεικούς στην ομάδα του.

Η νέα πολιτική επηρεάζει περισσότερα τα «μεγάλα» γκρουπ που δραστηριοποιούνται στο ποδόσφαιρο όπως η City Football Group και η Red Bull. Αυτοί οι όμιλοι έχουν δημιουργήσει δίκτυα συλλόγων σε διαφορετικά πρωταθλήματα και ηπείρους, χρησιμοποιώντας τους δανεισμούς παικτών ως εσωτερικό εργαλείο βελτιστοποίησης. Η FIFA επιδιώκει τώρα να περιορίσει αυτό το πλεονέκτημα για να εξισορροπήσει τον ανταγωνισμό.