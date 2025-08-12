Για τους περισσότερους φιλάθλους στον πλανήτη, το ποδόσφαιρο αποτελεί τον «Βασιλιά των σπορ». Ένα παιχνίδι, διάρκειας 90 λεπτών ή και παραπάνω, που μπορεί να προκαλέσει χαρά, θλίψη, φόβο και πόνο. Οι ομάδες «μάχονται» και άλλοτε κερδίζουν, άλλοτε χάνουν τίτλους.

Από τη Ρέξαμ στο Μεξικό

Η Εύα Λονγκόρια πρωταγωνιστεί στο νέο ντοκιμαντέρ της FX, με τίτλο «Necaxa», που πήρε το όνομά του από έναν εκ των ιστορικότερων ποδοσφαιρικών συλλόγων του Μεξικού. Η ίδια αναφέρει, πως οι έντονες αφοσιώσεις και τα συναισθήματα, που υπάρχουν στον σύλλογο, μπορούν να κάνουν τις αθλητικές ιστορίες συναρπαστικές.

«Το δράμα και το συναίσθημα είναι κάτι που δεν μπορείς να το γράψεις. Είναι αυτό που σε κάνει να επιστρέφεις για παραπάνω», δήλωσε η Λονγκόρια. Η Αμερικανίδα ηθοποιός, αποτελεί επίσης, την εκτελεστική παραγωγό του ντοκιμαντέρ, το οποίο παρουσιάζει την πλέον αουτσάιντερ ομάδα Νεκάξα, που αγωνίζεται στην Liga MX του Μεξικού.

Το «Necaxa», σε παραγωγή των Ryan Reynolds και Rob McElhenney, μοιάζει κατά κάποιο τρόπο με spin-off, της εξαιρετικά επιτυχημένης σειράς των δύο ανδρών: «Welcome to Wrexham», η οποία επικεντρώνεται στην ουαλική ποδοσφαιρική ομάδα – αουτσάιντερ και την πρόσφατη, αξιοσημείωτη άνοδό της.

Το ντοκιμαντέρ δίνει στους θεατές μια βαθιά ματιά στις ζωές των παικτών και των οπαδών, οι οποίοι ζουν με το όνειρο να «στεφθούν» πρωταθλητές.

«Η ομάδα είναι πολύ περισσότερο από το να νικάς και να χάνεις. Υπάρχουν τόσα πολλά που συμβαίνουν στο παρασκήνιο με τους προπονητές, με τους αθλητές, με το προσωπικό, με την πόλη, με τους οπαδούς, τις συζύγους τους. Έχουν οικογενειακά προβλήματα, έχουν τραυματισμούς. Υπάρχουν τόσα πολλά που παίζουν ρόλο στην κατάκτηση των πρωταθλημάτων», ανέφερε η εκτελεστική παραγωγός.

⚡📺 Del frío de Gales al calor de Aguascalientes 🔴⚪ Ryan Reynolds, Rob McElhenney y Eva Longoria ahora no solo sufren con el Wrexham… también con el Necaxa 🇲🇽 Ya disponible en Disney+ Spoiler: no hay dragones, pero sí muchas tormentas eléctricas ⚡#Wrexham #Necaxa… pic.twitter.com/R6fl6oqYKP — Wrexham AFC España 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇪🇦 (@WrexhamAFC_ES) August 8, 2025

Ο πρώην παίκτης και νυν υπεύθυνος Τύπου της Νεκάξα, Ντιέγκο Γκονζάλες, αναφέρθηκε στον σύλλογο ως οικογένεια, καθώς περνούν το μεγαλύτερο κομμάτι της μέρας τους εκεί και όχι στα σπίτια τους. «Αυτό με παρακινεί να είμαι μέλος αυτής της ομάδας», συμπλήρωσε.

Η Εύα Λονγκόρια και το ποδόσφαιρο

Για την Λονγκόρια, το ποδόσφαιρο έχει ταυτιστεί με την αγαπημένη ομάδα του πατέρα της, τους Ντάλας Κάουμποϊς. «Ο μπαμπάς μου ήταν μεγάλος οπαδός της ομάδας, άρα και εμείς. Οι αγαπημένες μου παιδικές αναμνήσεις είναι όταν πήγαινα στους αγώνες του συλλόγου. Και μεγάλωσα στη δεκαετία του ’90, τότε που κερδίσαμε τρία πρωταθλήματα», είπε.

Την ίδια εποχή, η Νεκάξα πανηγύρισε και εκείνη τρία πρωταθλήματα. Όμως, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, με το τελευταίο πρωτάθλημα που κατέκτησε να είναι αυτό του 1998. Πλέον ο σύλλογος λογίζεται ως αουτσάιντερ, προσπαθώντας να επιστρέψει στην κορυφή, με «όπλο» την παλιά κληρονομιά του.

Η Αμερικανίδα, μαζί με την Κέιτ Άπτον και τον πρώην ποδοσφαιριστή Μεσούτ Οζίλ, έχουν αγοράσει το 50% των μετοχών του συλλόγου από το Μεξικό.

Ποιά είναι όμως η Νεκάξα;

Η Νεκάξα έχει κέλτικες ρίζες, αφού ο Σκωτσέζος μηχανικός Γουίλιαμ Χ. Φράσερ, ήταν αυτός που τον ίδρυσε το 1923. Ο Φράσερ ήταν ιδιοκτήτης της Εταιρείας Φωτός και Ενέργειας στο Μεξικό και ονόμασε την ομάδα από το φράγμα Νεκάξα στην πολιτεία Πουέμπλα, το οποίο ήταν ένα από τα πιο ισχυρά υδροηλεκτρικά εργοστάσια στις αρχές του 20ού αιώνα.

Με το παρατσούκλι «Οι Ηλεκτρολόγοι», η Νεκάξα κέρδισε το πρώτο πρωτάθλημα της, την περίοδο 1932-33. Αυτή η εποχή θεωρείται η «χρυσή εποχή» του συλλόγου, όταν και κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα. Αλλά αυτοί οι πρώτοι τίτλοι, σημειώθηκαν πριν το Μεξικό ιδρύσει μια κορυφαία ποδοσφαιρική κατηγορία το 1943.

Οι παίκτες και οι οπαδοί της Νεκάξα, εξακολουθούν να αναπολούν την ιστορία του συλλόγου με αίσθημα υπερηφάνειας να τους κατακλύζει. Θρυλικοί Μεξικανοί παίκτες όπως ο Κουαουτέμοκ Μπλάνκο, ο Αλμπέρτο Γκαρσία Άσπε και ο Λουίς Ερνάντεζ φόρεσαν τη φανέλα της Νεκάξα τη δεκαετία του 1990.

Το «πνεύμα» και η νοοτροπία του συλλόγου

Οι παίκτες της Νεκάξα δηλώνουν ότι έχουν ένα άθραυστο μαχητικό πνεύμα, ακόμα και όταν δεν θεωρούνται φαβορί του πρωταθλήματος. Η Εύα Λονγκόρια επισημαίνει πως αυτό το πάθος, μετατρέπει τα σπορ σε δραματικά παιχνίδια.

«Υπάρχει μια ισπανική παροιμία, δεν είσαι οπαδός της Νεκάξα αν δεν υποφέρεις», ανέφερε η ηθοποιός, προσθέτοντας ότι αισθάνονται πως πρέπει να υποφέρουν για να κερδίσουν. «Άρα είναι εντάξει με τα βάσανα», είπε γελώντας.

«Θα έδινα τη ζωή μου για αυτόν τον σύλλογο. Είμαι ένα πολύ παθιασμένο άτομο και από τότε που ήρθα εδώ, νομίζω ότι αυτό φαίνεται στη στάση μου, στο στυλ μου, στον τρόπο που παίζω, στον τρόπο που υπερασπίζομαι τη φανέλα», δήλωσε ο αρχηγός της ομάδας Αλέξις Πένια.

«Νομίζω ότι υπήρξαν πολλοί, περισσότεροι παίκτες που προέρχονται από τη Νεκάξα, από οποιαδήποτε άλλη μεξικανική ομάδα. Έτσι, η ομάδα είναι σαν ένα σκαλοπάτι, ένα άλμα προς τα εμπρός για τους ποδοσφαιριστές», δήλωσε στο NBC News ο αμυντικός Εμίλιο Λάρα, ο οποίος εμφανίζεται στη σειρά.

Η Λονγκόρια ελπίζει πως η ιστορία της Νεξάκα ως αουτσάιντερ, θα «αγγίξει» τον κόσμο, εμπνέοντας ενσυναίσθηση και ελπίδα. Το ντοκιμαντέρ θα βοηθήσει τον κόσμο να μάθει την υπέροχη ιστορία του συλλόγου και σίγουρα θα αποκτήσει νέους υποστηρικτές σε όλο τον πλανήτη!