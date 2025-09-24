Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός γνωστοποίησε πως έλαβε σήμερα (24/09) την επίσημη έγκριση της UEFA για τη χρήση του Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών (ΟΑΚΑ), επιβεβαιώνοντας ότι όλα τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια θα διεξαχθούν κανονικά στη συγκεκριμένη έδρα, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Η απόφαση της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας κλείνει οριστικά το ζήτημα της έδρας, διασφαλίζοντας ότι οι φίλαθλοι θα μπορέσουν να στηρίξουν από κοντά την ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σε ένα γήπεδο με μεγαλύτερη χωρητικότητα σε σχέση με τη Λεωφόρο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η UEFA εκτίμησε ότι το ΟΑΚΑ πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και λειτουργικότητας, επομένως δεν τίθεται θέμα αλλαγής έδρας και ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί εκεί στο ματς με τους Γκόου Αχέντ Ίγκλις, αλλά και σε όλα τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια.