Ο Τζορτζ Ράσελ κέρδισε το Γκραν Πρι της Σιγκαπούρης για τη Mercedes χθες, την Κυριακή, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον πρωταθλητή της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν. Την τριάδα συμπλήρωσε ο Λάντο Νόρις.

Σαφώς, η είδηση της χθεσινής ημέρας είναι η εξασφάλιση του τίτλου κατασκευαστών και βαθμολογικά για τη McLaren. Κάτι που προς το παρόν δεν το χάρηκαν αφού τους το έβγαλε …ξινό ο εξοργισμένος Πιάστρι, μιας και ξέσπασε με τον τρόπο που ο Νόρις τον προσπέρασε στην πρώτη στροφή.

Λίγο αργότερα, η McLaren δήλωσε πως θεωρεί το συμβάν λήξαν και δεν πρόκειται να υπάρξει περαιτέρω ενδοομαδική παρέμβαση. Παρά την καθαρότητα της επαφής, η ένταση μεταξύ των δύο οδηγών δείχνει πως όσο πλησιάζουν σε απόδοση, τόσο μικραίνει και η ανοχή στο ρίσκο μεταξύ τους.