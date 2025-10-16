Ο Χρήστος Μανδάς φαίνεται να αλλάζει τα σχέδιά του στη Λάτσιο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας Corriere dello Sport, ο Έλληνας πορτιέρε, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί καθόλου τη φετινή σεζόν -μετά την αλλαγή στη θέση του βασικού τερματοφύλακα- επιθυμεί να αποχωρήσει από τους «Ρωμαίους» στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μανδάς μεταγράφηκε το 2023 από τον ΟΦΗ στη Λάτσιο έναντι 1,3 εκατομμυρίων ευρώ και αποδείχθηκε παραπάνω από αξιόπιστος όταν αγωνίστηκε.

Ωστόσο, φέτος ο προπονητής Μάουριτσιο Σάρι έχει δώσει τα γάντια του βασικού στον Προβεντέλ, αφήνοντας τον Μανδά στον πάγκο για όλα τα μέχρι τώρα ματς.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται πως ο ίδιος ο παίκτης «έχει χάσει την υπομονή του» και σκοπεύει να πιέσει τη διοίκηση για αλλαγή, εξετάζοντας προτάσεις και πιθανές λύσεις την ερχόμενη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.