Ένα «εφιαλτικό» δίλεπτο για την Εθνική Ελλάδας φαίνεται πως θα κοστίσει και επίσημα την παρουσία της Ελλάδας σε Παγκόσμιο Κύπελλο καθώς βρίσκεται πίσω στο σκορ με 3-0 ενάντια της Δανίας. Οι Δανοί πέτυχαν δύο γκολ μόλις σε 85 δευτερόλεπτα, πρώτα με κεφαλιά του Άντερσεν και έπειτα με τον Ντάμσγκααρντ ο οποίος εκμεταλλέυτηκε ένα λάθος του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη.

