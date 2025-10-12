Ομάδα

Μετά την επικράτηση των Σκωτσέζων ενάντια στους Λευκορώσους με σκορ 2-1, η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται με την «πλάτη στον τοίχο», καθώς η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο έγινε ακόμα πιο δύσκολη, καθώς η Εθνική πρέπει να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από την Δανία σήμερα, στον εκτός έδρας αγώνα στο «Πάρκεν». Με ήττα, η Ελλάδα επίσημα μένει […]