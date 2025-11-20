Ο Ίαν Ράιτ υπερασπίστηκε ανοιχτά τον Τζουντ Μπέλινκγχαμ, μετά τα επικριτικά σχόλια που δέχθηκε ο Άγγλος μέσος για τις πρόσφατες εμφανίσεις του με το εθνόσημο. Ο θρυλικός πρώην επιθετικός της Άρσεναλ δήλωσε πως μεγάλο μέρος της αρνητικότητας που συναντά ο νεαρός άσος δεν αφορά το αγωνιστικό του επίπεδο, αλλά βαθύτερα στερεότυπα που εξακολουθούν να υπάρχουν στο αγγλικό ποδόσφαιρο και στην κοινωνία.

Ο Ράιτ υποστήριξε ότι η Αγγλία δεν έχει ακόμη αποδεχθεί πλήρως την εικόνα ενός «μαύρου σούπερ σταρ» με ισχυρή προσωπικότητα και αυτοπεποίθηση. Όπως εξήγησε, ο κόσμος αντιμετωπίζει θετικά παίκτες χαμηλών τόνων, όπως ο Ενγκολό Καντέ, αλλά εμφανίζει έντονη δυσπιστία όταν πρόκειται για ποδοσφαιριστές όπως ο Μπέλινκγχαμ ή ο Πολ Πογκμπά, που δεν διστάζουν να προβάλλουν τη δυναμική τους παρουσία εντός και εκτός γηπέδων.

«Κάποιοι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι να δουν έναν μαύρο ποδοσφαιριστή να ξεχωρίζει τόσο έντονα», τόνισε ο Ράιτ, σημειώνοντας ότι η δημόσια στάση του Μπέλινκγχαμ ενοχλεί όσους εξακολουθούν να έχουν παρωχημένες αντιλήψεις. Όπως είπε, όταν ένας μαύρος παίκτης μιλά ανοιχτά, διεκδικεί και έχει αυτοπεποίθηση σε υψηλό επίπεδο, αυτό «τρομάζει» ορισμένους.

Ο παλαίμαχος φορ επισήμανε ότι η κριτική προς τον άσο της Ρεάλ Μαδρίτης πολλές φορές δεν βασίζεται σε ποδοσφαιρικά κριτήρια, αλλά σε προκαταλήψεις που έχουν ρίζες δεκαετιών. Παρά τις αντιδράσεις, ο Ράιτ προέτρεψε τον Μπέλιγχαμ να συνεχίσει να εκφράζεται με τον ίδιο τρόπο και να μην επιτρέψει σε κανέναν να περιορίσει την προσωπικότητά του.