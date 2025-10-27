Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο μετά το πέρας του κυριακάτικου «El Clásico», καθώς μία χειρονομία του προκάλεσε αντιδράσεις και συζητήσεις στα ισπανικά ΜΜΕ.

Ο Άγγλος μέσος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς είχε ασίστ στο γκολ του Κιλιάν Μπαπέ και σημείωσε ο ίδιος το τέρμα που χάρισε τη νίκη στους «μερένγκες» με 2-1, μετά την ισοφάριση του Φερμίν Λόπεθ. Ωστόσο, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο Μπέλινγκχαμ έκανε μια προκλητική χειρονομία, αγγίζοντας το επίμαχο σημείο του σώματός του και βγάζοντας τη γλώσσα του προς την πλευρά της εξέδρας.

Πρόκειται για την ίδια κίνηση που του είχε στοιχίσει πρόστιμο και ποινή από την UEFA στο Euro 2024, όταν μετά το γκολ του κόντρα στη Σλοβακία στους «16», έκανε κάτι ανάλογο. Τότε, ο διεθνής μέσος είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο ύψους 25.400 λιρών και ποινή μίας αγωνιστικής εκτός δράσης, η οποία έληξε το περασμένο καλοκαίρι. Ο ίδιος είχε τότε προσπαθήσει να δικαιολογηθεί, λέγοντας πως επρόκειτο για «ένα εσωτερικό αστείο προς φίλους του που βρίσκονταν στις εξέδρες».

Αν και η συγκεκριμένη τιμωρία είχε επιβληθεί από την UEFA, η οποία δεν έχει δικαιοδοσία στα ματς της La Liga, μένει να φανεί αν η ισπανική λίγκα ή η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας αποφασίσουν να λάβουν μέτρα για τη νέα του κίνηση.

Ο Μπέλινγκχαμ, πάντως, δεν έδειξε να μετανιώνει. Μετά τη λήξη του αγώνα, ανάρτησε φωτογραφία του στο Instagram γράφοντας: «Talk is cheap. HALA MADRID ALWAYS!!!» — μήνυμα που θεωρήθηκε έμμεση απάντηση προς τον Λαμίν Γιαμάλ.