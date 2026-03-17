Η Αλόννησος, το στολίδι των Βορείων Σποράδων, αναδεικνύεται – σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian – σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς για όσους αγαπούν τη θάλασσα και τη φύση. Στον ύφαλο του Αγίου Πέτρου, οι δύτες απολαμβάνουν τη θέα από τεράστιες σφυρίδες – ή όπως λένε οι ντόπιοι, «megalo» groupers. Τα καθαρά, γαλάζια νερά και η πλούσια θαλάσσια ζωή επιβεβαιώνουν ότι τα προστατευτικά μέτρα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, που ιδρύθηκε το 1992, αποδίδουν καρπούς.

Για όσους θέλουν να εξερευνήσουν σε μεγαλύτερο βάθος, η Αλόννησος φιλοξενεί το πρώτο υποθαλάσσιο αρχαιολογικό πάρκο της Ελλάδας. Το ναυάγιο της Περιστέρας, με το εντυπωσιακό φορτίο αμφορέων του 5ου αιώνα π.Χ., είναι προσβάσιμο σε πιστοποιημένους δύτες μέσω τοπικών καταδυτικών κέντρων. Η σχολή Ikion Diving συνεργάζεται με τα πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Αιγαίου, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Highly Protected Mediterranean Initiative, που συνδυάζει επιστήμη και περιπέτεια μέσα από ελεύθερες καταδύσεις και καταγραφές θαλάσσιων ειδών.

Η βιολόγος Κατερίνα Κόνστα καθοδηγεί τους συμμετέχοντες με ενθουσιασμό, παρέχοντάς τους πλάκες για την καταγραφή ειδών. Στον ύφαλο, οι δύτες παρατηρούν πλήθος πολύχρωμων ψαριών – από μικρά λαβράκια μέχρι παπαγαλόψαρα και σαργούς. Ευτυχώς, δεν εντοπίζονται εισβολικά είδη όπως λαγοκέφαλοι ή λεοντόψαρα, γεγονός που δείχνει ότι το οικοσύστημα παραμένει υγιές.

Η ζωή στο νησί και η γαστρονομία

Μετά την κατάδυση, η βόλτα στο λιμανάκι του Στενιού Βάλας αποκαλύπτει την αυθεντική πλευρά του νησιού. Οι ψαροταβέρνες απλώνονται μπροστά στη θάλασσα, όμως οι γνώστες προτείνουν το Tassia’s Cooking, όπου οι σπιτικές συνταγές – φάβα, ντολμαδάκια και μουσακάς – κερδίζουν τις εντυπώσεις.

Σε μικρή απόσταση, το Ilya Botanic Suites προσφέρει λιτή πολυτέλεια μέσα σε ελαιώνα, με μικρές πισίνες και φυσική διακόσμηση που αντικατοπτρίζει το τοπίο. Η γαλήνη του χώρου κάνει τον επισκέπτη να ξεχνά τον χρόνο.

Περιηγήσεις και παραλίες

Η Αλόννησος, καταπράσινη και γεμάτη πεύκα, βελανιδιές και ελιές, εντυπωσιάζει με τις εναλλαγές της φύσης. Από το Γερακά έως το Καλαμάκι, οι επισκέπτες ανακαλύπτουν μικρά λιμανάκια και ταβέρνες, όπως η «Μαργαρίτα», γνωστή για τον φρέσκο τόνο και τον αστακό της. Αν και οι τιμές είναι υψηλότερες από τον μέσο όρο, η ποιότητα των τοπικών προϊόντων δικαιολογεί πλήρως το κόστος.

Ανάμεσα στις παραλίες, ξεχωρίζουν ο Άγιος Δημήτριος με τα λευκά του βότσαλα, το Κοκκινόκαστρο με τα κατακόκκινα βράχια και η απομονωμένη Κρεμμύσμα, χωρίς ξαπλώστρες ή μπαρ – ένα κομμάτι αυθεντικής φύσης για όσους αναζητούν ηρεμία.

Παράδοση και προστασία

Στο Πατητήρι, το κύριο λιμάνι του νησιού, λειτουργεί το Κέντρο Ενημέρωσης για τη Μεσογειακή Φώκια της οργάνωσης MOm, που συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία ενός από τα πιο απειλούμενα θαλάσσια θηλαστικά στον κόσμο. Οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για τη δράση της και να παρακολουθήσουν σπάνια πλάνα από φώκιες στο φυσικό τους περιβάλλον.

Πάνω από το Πατητήρι δεσπόζει η Χώρα, η παλιά πρωτεύουσα, χτισμένη στην κορυφή του λόφου. Μετά τον σεισμό του 1965, τα πετρόχτιστα σπίτια αποκαταστάθηκαν με σεβασμό στην παράδοση, ενώ τα στενά καλντερίμια και οι ταβέρνες με θέα το πέλαγος δημιουργούν μια μαγευτική ατμόσφαιρα.

Η εμπειρία κάτω από το νερό

Ακόμη και χωρίς εξοπλισμό κατάδυσης, ο βυθός της Αλοννήσου αποκαλύπτει θησαυρούς. Οι δύτες εντοπίζουν σπάνια είδη όπως το Charonia tritonis και το Tonna galea, κοχύλια που κάποτε αφθονούσαν στη Μεσόγειο αλλά σήμερα θεωρούνται σπάνια. Η παρουσία τους αποδεικνύει την επιτυχία των προσπαθειών προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η Αλόννησος, με τις καθαρές θάλασσες, το πράσινο τοπίο και τη φιλοξενία των κατοίκων, αποτελεί έναν από τους πιο ανεπιτήδευτους και αυθεντικούς προορισμούς του Αιγαίου. Ένα νησί όπου η φύση, η παράδοση και η θάλασσα συνυπάρχουν αρμονικά, προσφέροντας εμπειρίες που μένουν αξέχαστες.

Πηγή: Guardian