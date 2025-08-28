Άσχημη κατάληξη είχε το απόγευμα της Πέμπτης η διαμαρτυρία ενός κατοίκου της Αλοννήσου για τη νέα μονάδα αφαλάτωσης που σχεδιάζεται να κατασκευασυεί στο νησί.

Ο κάτοικος έγινε πυρ και μανία όταν είδες τις μπουλντόζες να σκάβουν στην περιοχή Μηλιά όπου ο ίδιος διατηρεί οικόπεδο.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr βλέποντας να γίνονται εργασίες στην περιοχή από συνεργεία ο διαμαρτυρόμενος πολίτης, ηλικίας 70 ετών, εξέφρασε έντονα στην αντίθεσή του σε εκπροσώπους του δήμου και επιτέθηκε στον δήμαρχο Αλοννήσου, Παναγιώτη Αναγνώστου, ρίχνοντάς του κουτουλιά, σύμφωνα με πληροφορίες.

Κατέρρευσε στο Αστυνομικό Τμήμα

Ο 70χρονος προσήχθη άμεσα στον Αστυνομικό Σταθμό Αλοννήσου όπου λόγω της έντονης έντασης που αισθάνθηκε και της πίεσης, κατέρρευσε.

Σύμφωνα πληροφορίες υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Οπως έγινε γνωστό, α άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Βόλου συνοδεία γιατρού και αστυνομικών με ταχύπλοο σκάφος