Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μίλησε στην εκπομπή Baskettalk με τους δημοσιογράφους Νίκο Συρίγο και Γιώργο Κογκαλίδη, αποκαλύπτοντας ότι το 2025 το brand AntetokounBros έγινε χορηγός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με Αμαξίδιο. Όπως τόνισε, η συνεργασία αυτή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους που πέτυχε, επισημαίνοντας πως η προσφορά εκτός παρκέ έχει την ίδια αξία με τις αγωνιστικές επιτυχίες.

Η πρωτοβουλία, σύμφωνα με τον διεθνή άσο, αναδεικνύει τη δύναμη του αθλητισμού ως μέσο στήριξης, συμπερίληψης και κοινωνικής ευθύνης. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η συμβολή στην κοινωνία μέσω του αθλητισμού είναι εξίσου σημαντική με τις προσωπικές διακρίσεις.

Ο Γιώργος Κογκαλίδης ανέφερε στην εκπομπή: «Να πούμε κάτι που πολύς κόσμος δεν το ξέρει ακόμα, θα το μάθει σύντομα μέσα στα πολλά και σημαντικά πράγματα που κάνετε. Και το σημαντικότερο είναι ότι δεν το φωνάζετε. Και αυτό σας τιμά διπλά. Είσαστε και χορηγοί της Εθνικής ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο. Και αυτό για μένα είναι τεράστιο.»

Απαντώντας, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο σημείωσε: «Πραγματικά για μένα, πέρα από τους προσωπικούς στόχους και αυτό που θέλω να πετύχω με την Εθνική, αυτός είναι από τους μεγάλους στόχους που καταφέραμε το 2025. Με το brand AntetokounBros μπορέσαμε να στηρίξουμε την πρώτη μας Εθνική ομάδα, την Εθνική με αμαξίδιο. Είμαι πολύ περήφανος που μας δίνεται η τιμή να είμαστε χορηγοί. Είναι κάτι ξεχωριστό, να μπορούμε να βοηθήσουμε όχι μόνο ως παίκτες, αλλά και απ’ έξω.»