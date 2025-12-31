Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο Baskettalk με τους Νίκο Συρίγο και Γιώργο Κογκαλίδη, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μιλά χωρίς φίλτρα για την πορεία του στο NBA, τη σημασία της Εθνικής Ελλάδας και το μετάλλιο που σφράγισε μια ιστορική διαδρομή για την οικογένεια Αντετοκούνμπο. Αναφέρεται στον ρόλο του Βασίλη Σπανούλη, στη φιλοσοφία του σύγχρονου μπάσκετ και στις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού σε Ευρώπη και Αμερική.

Ο διεθνής φόργουορντ τοποθετείται για το αιώνιο ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, αναλύει τις διαφορές φιλοσοφίας Αταμάν και Μπαρτζώκα, εξηγεί πού μπορεί να κριθεί ένα παιχνίδι υψηλού επιπέδου και μιλά για τις αλλαγές που έχει φέρει η νέα εποχή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Παράλληλα, ανοίγει τη συζήτηση για το μέλλον του, την πιθανότητα επιστροφής στην Ελλάδα, τον ρόλο του προπονητή, αλλά και για ζητήματα πέρα από το παρκέ: τον ρατσισμό, την κοινωνική ευθύνη των αθλητών και τη στήριξη της Εθνικής ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο.

Μια συνέντευξη με ουσία, ανάλυση και ανθρώπινη διάσταση, στην τελευταία εκπομπή της χρονιάς, που ξεπερνά τα στενά όρια του αθλητικού ρεπορτάζ.