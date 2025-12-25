Πώς έχασε ο Ολυμπιακός τον Κέντρικ Ναν μέσα από τα χέρια του. Μια μεταγραφή που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα what if του ελληνικού μπάσκετ. Το παρασκήνιο γύρω από τη χαμένη ευκαιρία του Ολυμπιακού και την τελική συμφωνία του Αμερικανού με τον Παναθηναϊκό αποκαλύφθηκε στην εκπομπή BASKETTALK με τον Γιώργο Κογκαλίδη και τον Νίκο Συρίγο, στο κανάλι των «Νέων» στο YouTube.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Κογκαλίδης, ο Ολυμπιακός είχε φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ναν για συμβόλαιο ύψους περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, την τελευταία στιγμή, ο ατζέντης του παίκτη ή συνεργάτης του επικοινώνησε με τον Γιώργο Σιαδήλα, ζητώντας αύξηση στις αποδοχές στα 3,5 εκατομμύρια και κάλυψη της εφορίας.

Όπως ανέφερε ο Κογκαλίδης, ο Σιαδήλας απάντησε ότι δεν μπορούσε να μεταφέρει ένα τέτοιο αίτημα στους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, με αποτέλεσμα η συμφωνία να «παγώσει». Η διαφορά του μισού εκατομμυρίου ευρώ και η απαίτηση για πληρωμή της εφορίας αποδείχθηκαν καθοριστικές για να χαθεί ο παίκτης.

Ο Νίκος Συρίγος σχολίασε πως «άμα θέλεις να κάνεις την υπέρβαση, πρέπει να την κάνεις παντού», υπονοώντας ότι οι μεγάλες επιτυχίες απαιτούν οικονομικό ρίσκο. Ο Κογκαλίδης συμφώνησε, εξηγώντας πως μια τέτοια απόφαση θα επηρέαζε το συνολικό μπάτζετ και τις ισορροπίες μέσα στην ομάδα, καθώς θα έπρεπε να ενημερωθούν όλοι οι βασικοί παίκτες, όπως ο Βεζένκοφ και ο Μιλουτίνοφ.

Η μεταγραφή που άλλαξε τον Παναθηναϊκό

«Ουσιαστικά με τον Ναν ο Παναθηναϊκός πήρε το τρόπαιο», τόνισε ο Νίκος Συρίγος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της μεταγραφής. Ο Κογκαλίδης συμφώνησε, λέγοντας πως ο Αμερικανός γκαρντ «άλλαξε τα πάντα» στο πρόσωπο των «πράσινων».

Ο Ναν, όπως σημείωσε ο Συρίγος, μεταμόρφωσε την εικόνα του Παναθηναϊκού, οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση του τροπαίου και καθιερώνοντάς τον ως έναν από τους κορυφαίους σκόρερ στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ο Κογκαλίδης πρόσθεσε ότι ο παίκτης αποτελεί πλέον «τον απόλυτο πονοκέφαλο» για κάθε αντίπαλο, ενώ με τη νίκη επί της Ζαλγκίρις Κάουνας ο Παναθηναϊκός δείχνει έτοιμος για το Final 4, το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, «γίνεται το σπίτι του».