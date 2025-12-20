Δημοφιλή
- 1
Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει στις συναλλαγές με τις τράπεζες και τον ιδιωτικό τομέα
- 2
ΟΠΕΚΕΠΕ: H 72χρονη με έσοδα 920.000 ευρώ και οι αγρότες... σπάνιων φυτών - Νέες αποκαλύψεις
- 3
Μεγα-μετρό στην Ευρώπη: Ποιες 40 πόλεις θα ενωθούν με πέντε γραμμές, πώς εντάσσεται η Αθήνα
- 4
Αδιανόητη ανακάλυψη στην Αίγυπτο: Βρήκαν τον χαμένο Ναό του Ρα μετά από 4.500 χρόνια
- 5
Κυνηγούσε ημίγυμνος με μαχαίρι πελάτες σε σούπερ μάρκετ και προσπάθησε να δαγκώσει αστυνομικό
- 6
Τι ετοιμάζουν οι τράπεζες για το 2026: Τι ανμένεται να συμβεί με τα επτόκια καταθέσεων
- 7
Χρ. Δήμας: Στα 2,5 εκατ. ευρώ την ημέρα το κόστος από το άνοιγμα των διοδίων από τους αγρότες - Θα αξιώσουν αποζημ
- 8
Εκνευρισμός στην Τουρκία από την έλευση του ΚΙΜΩΝΑ: Εστειλε οπλισμένα F-16 στο Αιγαίο - Αγρια αερομαχία
- 9
Προσοχή! Γιατί από τον Αύγουστο θα χρειαζόμαστε διαβατήριο για ταξίδια στην Ευρώπη
- 10
Καιρός: Χειμωνιάτικη εβδομάδα με βροχές, χιόνια και… αλυσίδε
Η «ερυθρόλευκη» δωδεκάδα για τη «μάχη» με τη Βιλερμπάν
Το ματς με τη Βιλερμπάν έφτασε (19/12, 21:15) και ο Ολυμπιακός καλείται να βγάλει αντίδραση, συνδυάζοντας θέαμα και αποτέλεσμα απέναντι στην ουραγό της κατάταξης, με στόχο να τονώσει την ψυχολογία του. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Μόντε Μόρις, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στη δράση την Κυριακή (21/12, 13:00) στο παιχνίδι με […]
ΠΑΟΚ: Βόμβα με Πάτρικ Μπέβερλι
Παίκτης του ΠΑΟΚ έως το τέλος της σεζόν είναι και επίσημα ο Πάτρικ Μπέβερλι. Ο έμπειρος Αμερικανός γκαρντ εντάχθηκε στην «ασπρόμαυρη» οικογένεια και θα φορά τη φανέλα του Δικεφάλου μέχρι την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου. Ο Μπέβερλι, ο οποίος ακολούθησε την αποστολή του ΠΑΟΚ και στο ταξίδι της ομάδας στην Πορτογαλία, είναι πλέον έτοιμος για […]
Baskettalk: Πρεμιέρα το Σάββατο 20/12 (15:00) για την μπασκετική εκπομπή ΤΩΝ ΝΕΩΝ με τους Νίκο Συρίγο και Γιώργο Κογκαλίδη
Το Baskettalk ήρθε για να γίνει η νέα σας μπασκετική συνήθεια.
Οσμάν, ο σπουδαίος συνδετικός κρίκος του Παναθηναϊκού
Είναι προφανές πως αποτελεί την καλύτερη μεταγραφή του Αταμάν. Ο Τσέντι Οσμάν, αυτός ο παίκτης που ήρθε από το ΝΒΑ στον Παναθηναϊκό, άργησε να προσαρμοστεί στο «μπάσκετ της Ευρώπης» , αμφισβητήθηκε, αλλά όταν πήρε μπροστά, δεν κοίταξε ποτέ ξανά πίσω. Ο Τούρκος φόργουορντ και στο ματς κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, απέδειξε πως όταν έλειπε […]