Χρήστος Σερέλης, κατέθεσε τη δική του ανάγνωση για τις αγωνιστικές απαιτήσεις του Παναθηναϊκού και το πώς μια ομάδα με τόσο ταλέντο «χτίζει» σταθερότητα μέσα από τις λεπτομέρειες. Στο νέο επεισόδιο του BASKETTALK των «ΝΕΩΝ», ο συνεργάτης του Εργκίν Αταμάν , κατέθεσε τη δική του ανάγνωση για τις αγωνιστικές απαιτήσεις του Παναθηναϊκού και το πώς μια ομάδα με τόσο ταλέντο «χτίζει» σταθερότητα μέσα από τις λεπτομέρειες.

Στην κουβέντα με τους Νίκο Συρίγο και Γιώργο Κογκαλίδη, η συζήτηση πήγε από το στοχευμένο πλάνο απέναντι στη Χάποελ και την επιλογή της αρχικής πεντάδας με τον Καλαϊτζάκη, μέχρι τη διαχείριση ρόλων σε εβδομάδες με δύο παιχνίδια, όταν η πραγματικότητα της σεζόν επιβάλλει «ανάσες» χωρίς να χάνεται η ένταση.

Το πλάνο απέναντι στη Χάποελ και ο «πρώτος στόχος»

Ο Σερέλης στάθηκε στο σκεπτικό της προσαρμογής απέναντι σε μια ομάδα που στηρίζεται έντονα στην επίθεσή της, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο ήταν να μείνει υψηλά η ένταση και να περιοριστούν οι εύκολες λύσεις, ώστε ο αντίπαλος να μη βρει ρυθμό.

Γιατί ξεκίνησε ο Καλαϊτζάκης: «να μη “ζεσταθεί” ο Μήτσος»

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επιλογή να ξεκινήσει ο Καλαϊτζάκης, με τον Σερέλη να εξηγεί ότι ήταν καθαρά θέμα σχεδίου: στόχος ήταν να «κοπεί» από νωρίς η αυτοπεποίθηση του παίκτη-κλειδί της Χάποελ, που «και σκοράρει και δημιουργεί» και επηρεάζει συνολικά την απόδοση της ομάδας του.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τέτοιες επιλογές δεν λειτουργούν μόνο ως match-up, αλλά και ως μήνυμα αμυντικής προτεραιότητας από το πρώτο λεπτό.

Τι «γυρίζει τον διακόπτη» στην άμυνα

Σε ένα από τα πιο ουσιαστικά σημεία της συζήτησης, ο συνεργάτης του Αταμάν απέφυγε τον όρο «απροθυμία» και μίλησε για τη δυναμική της αυτοπεποίθησης σε ομάδες που έχουν ήδη κατακτήσει τίτλους: πολλές φορές οι παίκτες πιστεύουν ότι μπορούν να βρουν λύσεις χωρίς τη μέγιστη αμυντική ένταση.

Ωστόσο, όπως τόνισε, η πραγματικότητα γίνεται ξεκάθαρη όταν η ομάδα ξαναβλέπει τα ματς, ειδικά αυτά που χάνονται. Χαρακτηριστικά, σημείωσε ότι όταν «δεν βάλεις το κορμί σου» και δεν έχεις ένταση, ακόμα και ομάδες με επιθετική ποιότητα μπορεί να «κολλήσουν» – και ο Παναθηναϊκός, που δεν ζει αποκλειστικά από το ανοιχτό γήπεδο, χρειάζεται αμυντική συμπαγή βάση για να φτάσει σε υψηλά σκορ με συνέπεια.

Πού δυσκολεύεται περισσότερο: μέγεθος στα γκαρντ, αθλητικότητα, επιθετικό ριμπάουντ

Με αφορμή την παρατήρηση ότι ομάδες με ψηλά/αθλητικά γκαρντ και έμφαση στα επιθετικά ριμπάουντ μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερα προβλήματα, ο Σερέλης συμφώνησε «σε ποσοστό» και εξήγησε ότι πράγματι το μέγεθος στα γκαρντ είναι ένα στοιχείο που μπορεί να πιέσει τον Παναθηναϊκό – ειδικά σε βραδιές που λείπουν συγκεκριμένες λύσεις και ρόλοι.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στη σημασία των σωστών «νοκ άουτ» και της ομαδικής παρουσίας στη ρακέτα, όταν ο αντίπαλος ψάχνει δεύτερες επιθέσεις.

«Διαβολοβδομάδα», rotation και διαχείριση λεπτών

Η κουβέντα πέρασε και στη διαχείριση εν μέσω διπλών αγωνιστικών υποχρεώσεων, με ειδική αναφορά στον Κέντρικ (τραυματισμό στον αστράγαλο) και στο ότι αγωνίστηκε και στα δύο ματς κάτω από 30 λεπτά, σε μια διαφορετική κατανομή χρόνου.

Ο Σερέλης εξήγησε ότι η φιλοσοφία του Αταμάν δεν στηρίζεται σε «μεγάλο rotation» ως αυτοσκοπό: για να ανοίξει ουσιαστικά το ροτέισον, πρέπει να πηγαίνουν αρκετά πράγματα καλά από περισσότερους παίκτες, ώστε η ομάδα να μην χάνει τη συνοχή της.

Πρόγραμμα-μαραθώνιος: «11 παιχνίδια τον Ιανουάριο»

Ενδεικτικό της πίεσης της σεζόν ήταν και το κομμάτι της συζήτησης γύρω από το καλεντάρι, με αναφορά σε σερί αγώνων και σε έναν Ιανουάριο με 11 παιχνίδια, που ανεβάζει κατακόρυφα τις απαιτήσεις σε φρεσκάδα και διαχείριση.

Από το Λαύριο στο σήμερα: το «μάτι» στην επιλογή παικτών

Σε πιο χαλαρό τόνο, η εκπομπή άγγιξε και το κεφάλαιο της ανάδειξης παικτών, με τον Σερέλη να θυμίζει τη φιλοσοφία περιβάλλοντος που «αντέχει το λάθος» και δίνει ευκαιρίες – στοιχείο που αποτέλεσε κομμάτι της διαδρομής του σε προηγούμενες ομάδες.

