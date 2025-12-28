Η αποκάλυψη του Baskettalk που σήκωσε πολλή …σκόνη.

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η αποκάλυψη για το φλερτ/παραλίγο μεταγραφή του Κέντρικ Ναν στον Ολυμπιακό, ο Νίκος Συρίγος ξεκαθαρίζει ότι η συζήτηση διαστρεβλώθηκε από μερίδα κόσμου και δίνει τον λόγο στον Γιώργο Κογκαλίδη για να βάλει τα πράγματα σε σειρά.

Η ουσία: ο Ολυμπιακός είχε προσεγγίσει τον Ναν και υπήρχε σχεδόν συμφωνία στα 3 εκατ., όμως ο παίκτης ανέβασε την απαίτηση στα 3,5 εκατ. (και με επιπλέον επιβάρυνση), κάτι που δεν μπορούσε να περάσει στους προέδρους.

Παράλληλα, η σύγκριση με τα χρήματα με τα οποία ο παίκτης έκλεισε στον Παναθηναϊκό είναι παραπλανητική: τα 1,5 αφορούσαν τους μήνες της πρώτης σεζόν (αφού ο Ναν ήρθε 31 Οκτωβρίου 2023), ενώ το συνολικό πακέτο παρουσιάζεται ως διετές, όπως συνηθίζεται σε αντίστοιχες συμφωνίες.

