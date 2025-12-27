Στο Baskettalk, η κουβέντα ανάβει γύρω από την απομάκρυνση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που χαρακτηρίζεται ως πραγματικότητα και ως πλήγμα που οι φίλαθλοι της Παρτιζάν δύσκολα θα συγχωρέσουν.

Ο καλεσμένος της εκπομπής Σπύρος Γκόντας, αναφέρεται στην ψυχολογική του κατάσταση, λέγοντας ότι «δεν είναι καλά» και πως άνθρωποι του περιβάλλοντός του τον πίεζαν το τελευταίο διάστημα να παραιτηθεί.

Με βάση τα μηνύματα και όσα μεταφέρονται από πρόσωπα πολύ κοντά του, πέφτει στο τραπέζι ένα σενάριο που προκαλεί αίσθηση: ότι ο Ομπράντοβιτς είναι «πιο κοντά από ποτέ στη συνταξιοδότηση» — και στο προσωπικό του όνειρο να ανοίξει beach bar στην Πάρο.