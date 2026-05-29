Στο λιμάνι της Γαύδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν σε λέμβο, περίπου 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού.

Πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό που προστίθεται στη σειρά των αυξημένων μεταναστευτικών ροών των τελευταίων ημερών στην περιοχή.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, η λέμβος εντοπίστηκε από παραπλέον πλοίο με σημαία Ολλανδίας. Η επιχείρηση διάσωσης συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ενώ πλωτό σκάφος του Λιμενικού προχώρησε στην περισυλλογή των 36 ατόμων και τη μεταφορά τους στη Γαύδο.

Το νέο αυτό περιστατικό σημειώθηκε μία μόλις ημέρα μετά τις εκτεταμένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια της Κρήτης και της Γαύδου. Κατά τις επιχειρήσεις αυτές, διασώθηκαν τουλάχιστον 610 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τη συμμετοχή πλωτών και εναέριων μέσων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και μονάδων της δύναμης FRONTEX.