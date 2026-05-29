Για τις προκλήσεις και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στον αγροτικό τομέα μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA ο γ.γ. Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Ο Σπύρος Πρωτοψάλτης επισήμανε τη θεαματική αύξηση των βιολογικών παραγωγών, οι οποίοι από 30.000 το 2019 ανήλθαν σε 125.000 το 2024. Η εξέλιξη αυτή, όπως είπε, οδήγησε σε εντατικοποίηση των ελέγχων, οι οποίοι αποκάλυψαν υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, κυρίως στη βιολογική μελισσοκομία και την κτηνοτροφία. Ως αποτέλεσμα, ανεστάλησαν επιδοτήσεις για νέα προγράμματα.

Όπως εξήγησε, η η αναστολή ήταν αναγκαία λόγω των συστηματικών προβλημάτων, όπως φορείς πιστοποίησης που έδιναν βιολογικές πιστοποιήσεις χωρίς οι παραγωγοί να πληρούν τις προϋποθέσεις.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι αποκάλυψαν επίσης σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα και στα πραγματικά μεγέθη παραγωγής, όπως ο αριθμός κυψελών ή ζώων. Οι αποκλίσεις αυτές, σημείωσε, πλήττουν την αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων και αφήνουν τον καταναλωτή εκτεθειμένο σε φαινόμενα απάτης.

Αναφερόμενος στον αφθώδη πυρετό, ο κ. Πρωτοψάλτης υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων βιοασφάλειας, τα οποία συχνά απουσιάζουν από τις εκτροφές. Τόνισε επίσης ότι απαιτείται αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και προώθηση μεταρρυθμίσεων, επισημαίνοντας τη βούληση του υπουργείου να αντιμετωπίσει τις χρόνιες παθογένειες. Παράλληλα, κάλεσε σε συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματική λύση δεν μπορεί να προέλθει μόνο από το κράτος.

«Έγινε lockdown. (…) Έπρεπε να γίνει. Ήταν αυτή και η ευρωπαϊκή οδηγία. Και μας είπαν και μπράβο που σταματήσαμε να βγαίνουν τα τυριά. Δεν είναι αυτά δεν είναι πράγματα. Αυτά δεν είναι πράγματα που αποφασίζουμε μόνοι μας. Υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανονισμοί», είπε.

«Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι οι επιζωοτίες είναι εδώ. Είμαστε δίπλα στην Τουρκία. Έρχονται συνεχώς, και η ευλογία από την Τουρκία ήρθε. Πρέπει να θωρακιστούμε. Αυτό σημαίνει ότι όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι τα μέτρα βιοασφάλειας είναι για να προστατευτούμε οι ίδιοι και οι επενδύσεις μας από αυτές τις επιζωοτίες, απαιτεί να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα, που δυστυχώς σε πολλές εκτροφές δεν υπάρχουν».

«Το πρώτο μέλημα είναι οι περιορισμοί διασποράς του αφθώδους πυρετού μέσα στη Λέσβο, αλλά μη φύγει από τη Λέσβο και πάει στην Ηπειρωτική. Θα μιλάμε για την καταστροφή της ελληνικής κτηνοτροφίας. Γι’ αυτό, βέβαια οι περιορισμοί διακίνησης ζώων, ζωϊκών προϊόντων και υποπροϊόντων, όπως τα τυριά τις πρώτες βδομάδες του αφθώδους, αυτό είχε στόχο».