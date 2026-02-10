Υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων, με αντικείμενο τη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και τα επόμενα βήματα στήριξης του κλάδου.

Μετά τη συνάντηση, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας επισήμανε ότι η ευλογιά αποτελεί σοβαρό και σύνθετο πρόβλημα. Όπως είπε, η αντιμετώπισή της απαιτεί επιμονή, συντονισμό και αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας από όλους τους εμπλεκόμενους.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε πως στόχος είναι η εκρίζωση της νόσου το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να προστατευθεί το ζωικό κεφάλαιο και να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για την επόμενη μέρα της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση, με τη σαφή κατεύθυνση του πρωθυπουργού, προχωρά σε συγκεκριμένο σχέδιο ανασυγκρότησης του τομέα, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία και παρεμβάσεις για την άμεση ανακούφιση και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Οι δηλώσεις του Κώστα Τσιάρα

«Μόλις ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του πρωθυπουργού με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων. Ήταν μια πραγματικά πολύ παραγωγική συζήτηση, όπου ετέθησαν όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Παράλληλα, συζητήθηκαν και τα ζητήματα που αφορούν στην ανασύσταση της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Για την κυβέρνηση, η κτηνοτροφία είναι μεγάλη προτεραιότητα και κυρίως η διατήρησή της και η περαιτέρω ανάπτυξή της.

Όλοι μας γνωρίζουμε ότι είναι μια δραστηριότητα η οποία δίνει άμεσα τεράστια προστιθέμενη αξία, όχι μόνο στους ίδιους τους κτηνοτρόφους, όχι μόνο στις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες, αλλά συνολικά στην πατρίδα μας και ειδικά στις εξαγωγές της χώρας.

Η ευλογιά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Συμφωνήσαμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να επιμείνουμε όλοι, ο καθένας μέσα από τον οριοθετημένο χώρο της δικής του ευθύνης, με αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας, να εκριζώσουμε την ευλογιά και να την απομονώσουμε ως νόσο. Είναι πραγματικά τεράστια η σημασία να κλείσουμε με τον κύκλο της ευλογιάς το συντομότερο δυνατόν.

Από την άλλη πλευρά, συζητήσαμε για όλα αυτά τα οποία στο επόμενο χρονικό διάστημα θα μας απασχολήσουν και έχουν ως κύριο στόχο το πώς ουσιαστικά θα ξαναχτίσουμε καλύτερα την ελληνική κτηνοτροφία, με συγκεκριμένες επεξεργασμένες προτάσεις οι οποίες ήδη υπάρχουν στο τραπέζι της συζήτησης, με σχέδια βελτίωσης, τα οποία θα είναι εστιασμένα κυρίως σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκτροφές που θα τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, με χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία θα προέρχονται, είτε από ενωσιακούς πόρους, είτε από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να μπορέσει η κτηνοτροφία στην Ελλάδα να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Να βρει τη θέση που της αξίζει και να λειτουργήσει μέσα από κανόνες, οι οποίοι θα της δώσουν τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσει την απόδοσή της και να φέρει ακόμα μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός είναι πραγματικά ενήμερος για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην κτηνοτροφία. Με τις δικές του παροτρύνσεις προς όλους μας, μας έδωσε την κατεύθυνση σχετικά με το πώς και πού πρέπει να κινηθούμε, προκειμένου να ανακουφίσουμε άμεσα τους κτηνοτρόφους μας, αλλά κυρίως να δημιουργήσουμε την αναπτυξιακή προοπτική της επόμενης μέρας».

Στήριξη μέσω de minimis

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για την ανακούφιση των κτηνοτρόφων και το πρόγραμμα de minimis, ο υπουργός απάντησε: «Καταρχάς, γνωρίζετε ότι το μεγαλύτερο μέρος του de minimis, κατά την περσινή χρονιά, δόθηκε για τις αποζημιώσεις των ζωοτροφών. H πρόθεση της κυβέρνησης είναι συγκεκριμένη: να ενισχύσουμε και να στηρίξουμε, όσο γίνεται, τον κτηνοτροφικό τομέα, που ειδικά αυτήν την περίοδο βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός μάς ζήτησε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα και κάθε περιθώριο είτε μέσω de minimis ή μέσω άλλου τρόπου αποζημίωσης, να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους και για το θέμα των ζωοτροφών».

Οι θέσεις των εκπροσώπων των κτηνοτρόφων

Οι κτηνοτρόφοι από την πλευρά τους εξέφρασαν έντονη ανησυχία για την εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) Παύλος Σατολιάς ανέφερε ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε σε τρεις βασικούς άξονες.

Πρώτος άξονας ήταν η άμεση αντιμετώπιση και η εκρίζωση της νόσου, ενώ τόνισε την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου σε περίπτωση που η μέχρι σήμερα στρατηγική δεν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όπως εκτίμησε, μετά το Πάσχα ενδέχεται να υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.

Δεύτερος άξονας, σύμφωνα με τον κ. Σατολιά, αφορά την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου για όσους κτηνοτρόφους έχασαν τα ζώα τους, ενώ τρίτος είναι το μέλλον της κτηνοτροφίας και η ανάγκη χάραξης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας Δημήτρης Μόσχος έθεσε το ερώτημα τι θα συμβεί τους επόμενους μήνες, όταν θα αυξηθούν οι θερμοκρασίες, εκτιμώντας ότι υπό αυτές τις συνθήκες είναι πιθανή νέα έξαρση της ευλογιάς. «Σήμερα, δεν ακούσαμε κάτι καινούργιο σχετικά με τη διαχείριση της ζωονόσου», σχολίασε.

Για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, ο κ. Μόσχος σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε για την πρόθεση στήριξης των κτηνοτρόφων. Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, η διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει πριν περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου, «προκειμένου να μπορέσουμε να συζητήσουμε ουσιαστικά για ανασύσταση».

Τέλος, ανέφερε ότι τέθηκε και το ζήτημα της αναπλήρωσης του εισοδήματος για το 2026.

Η ανάγκη συντονισμού όλων των φορέων

Ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων και αντιδήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Μπαλάσκας χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό ιδιαίτερα σημαντική. Όπως επισήμανε, απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της ζωονόσου είναι η συστράτευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων —κτηνοτρόφων, κτηνιάτρων, δήμων, Περιφερειών και υπουργείου— ώστε να εφαρμοστούν συντονισμένα τα μέτρα βιοασφάλειας.