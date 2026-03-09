Οργισμένα απάντησε το συγκρότημα Franz Ferdinand στη χρήση του τραγουδιού τους από τον IDF (Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις) σε προπαγανδιστικό βίντεο, όπου ακούγεται η μεγάλη επιτυχία τους “Take Me Out”.

Στο βίντεο, το τραγούδι συνοδεύει οπτικό υλικό με μαχητικά αεροσκάφη και εκρήξεις, ενώ ένας Ισραηλινός στρατιώτης εμφανίζεται να εξυμνεί τα φονικά πλήγματα στο Ιράν. Η χρήση της μουσικής χωρίς άδεια προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του συγκροτήματος.

Ο Alex Kapranos, ο ελληνικής καταγωγής frontman των Franz Ferdinand, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Αυτοί οι δολοφόνοι πολεμοκάπηλοι χρησιμοποιούν τη μουσική μας και χωρίς την άδειά μας. Αυτό μας κάνει να εξοργιζόμαστε, αλλά και να αηδιάζουμε ταυτόχρονα. Κάπως τυπικό δεν είναι αυτό; Να καμαρώνουν και να παίρνουν ό,τι δεν τους ανήκει με άθλια αλαζονεία…»

