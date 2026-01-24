Την κακοκαιρία που «έπνιξε» την Αττική, προκάλεσε δύο θανάτους και ανυπολόγιστες καταστροφές σε Άνω Γλυφάδα και Βάρη, αναλύει ο Κώστας Λαγουβάρδος εξηγώντας πως τα ακραία καιρικά φαινόμενα ήρθαν σε δύο φάσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση Λαγουβάρδου:

Οι δύο φάσεις της κακοκαιρίας της 21 Ιανουαρίου στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, οι σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (μονάδα ΜΕΤΕΟ) επέτρεψαν να παρακολουθήσουμε με λεπτομέρεια τη χρονική και χωρική εξέλιξη του φαινομένου.

Η βροχόπτωση στην Αττική είχε δύο φάσεις: η πρώτη και πιο ήπια (ανοικτή σκίαση στο διάγραμμα) συνοδευόταν με συνεχή βροχή, χωρίς κεραυνική δραστηριότητα (δηλαδή χωρίς μεγάλη ένταση) παρόλα αυτά μέχρι νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης μεγάλα ύψη βροχής καταγράφησαν σε περιοχές κυρίως δυτικα του Υμηττού αλλά και στη Δυτική Αττική. Στο σταθμό του Παπάγου (ο όποιος βρίσκεται επί της δυτικής περιφερειακής Υμηττού) είχαν καταγραφεί στο δωδεκάωρο από τις 0600 ως τις 1800 100 χιλιοστά βροχής ενώ σε άλλους σταθμούς της περιοχής 60-70 χιλιοστά.

Στη συνέχεια και στο τρίωρο χρονικό διάστημα 1800-2100 (σκούρα σκίαση στο διάγραμμα) ακολούθησε η δεύτερη και πιο βίαιη φάση της κακοκαιρίας. Λόγω της ενίσχυσης της αστάθειας της ατμόσφαιρας, ισχυρές καταιγίδες με έντονη κεραυνική δραστηριότητα σημειώθηκαν σε περιοχές του λεκανοπεδίου. Σε αυτό το τρίωρο διάστημα τα ύψη βροχής, ειδικά σε περιοχές Γλυφάδας, ήταν πολύ μεγάλο, όπως διακρίνεται και στο διάγραμμα. Στο σταθμό μας στη Βάρη (ο κοντινότερος σταθμός του δικτύου μας στη Γλυφάδα) κατεγράφησαν άνω των 90 χιλιοστών βροχής μέσα στο τρίωρο. Αναφορές από αναλογικό βροχόμετρο στην περιοχής της Ανω Γλυφάδας (ενημέρωση από τον Ioannis Karagiannis) επιβεβαιώνουν ότι το ύψος βροχής στην περιοχή ήταν πιθανότατα 30-40% μεγαλύτερο από αυτό που καταγράψαμε στη Βάρη.

Ταυτόχρονα, όπως διακρίνεται και στο διάγραμμα η βροχή συνεχιζόταν και σε άλλες περιοχές (για παράδειγμα ακόμα 70 χιλιοστά καταγράφησαν στου Παπάγου στο τρίωρο της 2ης φάσης) αλλά διακρίνεται σαφέστατα στο διάγραμμα (γαλάζια γραμμή) η μεγαλύτερη ένταση φαινομένων μέσα στο επίμαχο τρίωρο (1800-2100) στην περιοχή οπού είχαμε την τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής και τις μεγαλύτερες καταστροφές.