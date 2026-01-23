Τις πληγές τους μετρούν πολλοί κάτοικοι της Αττικής μετά την κακοκαιρία που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, πλημμύρες και ανθρώπινες απώλειες σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου.

Η σφοδρή καταιγίδα έπληξε σχεδόν ολόκληρη την Αττική, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Μαρούσι, Ωρωπό, Κάλαμο και Πειραιά. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, οχήματα παρασύρθηκαν, σπίτια πλημμύρισαν και δεκάδες πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν.

Από τα ακραία φαινόμενα έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Στην Άνω Γλυφάδα, μία 56χρονη γυναίκα πνίγηκε όταν παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο, ενώ στο Παράλιο Άστρος ένας 53χρονος λιμενικός πέθανε αφού παρασύρθηκε από γιγαντιαίο κύμα.

«Ο 53χρονος χάθηκε στο καθήκον, στην προσπάθειά του να διώξει τους πολίτες που ήταν εκεί, προσπαθώντας να σώσει τους συνανθρώπους του», δήλωσε ο δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης. Όπως πρόσθεσε, «όσο και να προετοιμαζόμαστε σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, πάντα θα πρέπει να προστατευόμαστε και να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί».

Ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμιος Λέκκας εξήγησε στο MEGA ότι οι πλημμύρες προκλήθηκαν από ασυνήθιστα μεγάλα ύψη βροχής και έντονη ραγδαιότητα. Ο συνδυασμός αυτών των παραμέτρων με τους εύκολα διαβρωμένους γεωλογικούς σχηματισμούς του Υμηττού οδήγησε στη μεταφορά μεγάλων όγκων φερτών υλικών.

«Είχαμε πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Τέτοια ύψη δεν έχουν πέσει ξανά στην περιοχή. Υπερέβησαν τα 150 χιλιοστά και σε κάποιο χρονικό παράθυρο είχαμε και μεγάλη ραγδαιότητα», ανέφερε ο καθηγητής, επισημαίνοντας ότι οι σχιστόλιθοι του Υμηττού διαβρώνονται εύκολα, γεγονός που ενίσχυσε την ένταση των πλημμυρικών φαινομένων.

Παράλληλα, τόνισε ότι η οικιστική ανάπτυξη στην Άνω Γλυφάδα έγινε χωρίς επαρκείς μελέτες, ακόμη και σε περιοχές που παλαιότερα ήταν βουνό ή αγροτικές εκτάσεις.

Έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων καταγγέλλουν οι κάτοικοι

Σοβαρές ζημιές σημειώθηκαν και σε Βούλα, Βάρη και Βουλιαγμένη, όπου οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες. Οι δήμοι Γλυφάδας και Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Κάτοικοι και τοπικές αρχές καταγγέλλουν την έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων, κάνοντας λόγο για εικόνες ντροπής και για πλήρη αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να ανταποκριθεί στα ακραία καιρικά φαινόμενα.