Ο Δήμος Τήλου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έπειτα από τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 21 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η απόφαση ελήφθη από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκο Παπαευσταθίου με στόχο την ταχεία αντιμετώπιση των ζημιών και την προστασία των κατοίκων του νησιού.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και διάβρωση εδαφών σε διάφορες περιοχές, δυσχεραίνοντας τη μετακίνηση και την καθημερινότητα των πολιτών.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ισχύει για τρεις μήνες, έως τις 21 Απριλίου 2026, δίνοντας το χρόνο για την ολοκλήρωση των απαραίτητων παρεμβάσεων και την αποκατάσταση των ζημιών

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Βάρη – Βυθίστηκε στη λάσπη

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, καθώς το πέρασμα της κακοκαιρίας άφησε πίσω του ανυπολόγιστες καταστροφές, με την περιοχή της Βάρης να δέχεται το πιο ισχυρό χτύπημα. Eναέρια πλάνα αποκαλύπτουν και καταγράφουν μια περιοχή που κυριολεκτικά έχει βυθιστεί στη λάσπη.

Η σφοδρότητα της καταιγίδας, κατά τη διάρκεια της οποίας τεράστιες ποσότητες νερού έπεφταν επί ώρες, είχε ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσουν ρέματα και οι δρόμοι να μετατραπούν σε ορμητικούς χειμάρρους. Το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρότατες ζημιές, με την οδό Αιγαίου να έχει κοπεί σε πολλά σημεία, ενώ σε άλλα ο δρόμος έχει υποχωρήσει εντελώς, δημιουργώντας επικίνδυνα ρήγματα στο οδόστρωμα.

​Οι εικόνες των οχημάτων είναι αποκαρδιωτικές, καθώς πολλά από αυτά παρασύρθηκαν και θάφτηκαν κάτω από τόνους λάσπης, πέτρες και φερτά υλικά, ενώ άλλα κατέληξαν εγκλωβισμένα σε χαντάκια και δίπλα σε κολώνες ηλεκτροδότησης. Η καταστροφή επεκτάθηκε και στις περιουσίες των κατοίκων, καθώς τα λασπόνερα εισέβαλαν σε αυλές σπιτιών, ενώ χαρακτηριστικό της έντασης των φαινομένων είναι το πλάνο όπου πισίνα κατοικίας έχει γεμίσει πλήρως με λάσπη.