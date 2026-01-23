Ξεπέρασαν τις 1.500 οι κλήσεις στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στην Αττική.

Τα συνεργεία της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στο λεκανοπέδιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Από τις 21 Ιανουαρίου 2026 έως τις 23 Ιανουαρίου 2026, το Κέντρο Επιχειρήσεων έλαβε συνολικά 1.558 κλήσεις για παροχές βοήθειας και έχουν πραγματοποιηθεί 661 αντλήσεις υδάτων.

Περισσότερες από 1.500 κλήσεις δέχθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τα εκτεταμένα προβλήματα που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική προχθές, ενώ συνεργεία συνεχίζουν και σήμερα τις επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, από την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 στις 07:30 έως και σήμερα Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 στις 06:30, το Κέντρο Επιχειρήσεων έλαβε συνολικά 1.558 κλήσεις για παροχή βοήθειας λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και ανέμων.

Από αυτές, πραγματοποιήθηκαν 661 αντλήσεις υδάτων, 40 κοπές δέντρων, 61 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 12 αφαιρέσεις αντικειμένων που εγκυμονούσαν κινδύνους.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδεικνύουν προσοχή και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν τοπικά.

Οι τρεις αιτίες του κατακλυσμού από τους επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Οι επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναλύουν τα αίτια και εντοπίζουν τρεις κύριους παράγοντες για την ένταση και τις συνέπειες των φαινομένων, κυρίως στα νότια προάστια της Αθήνας: τον ακραίο όγκο βροχής, τις ανεπαρκείς υποδομές και τις πληγές που άφησαν οι πυρκαγιές στον Υμηττό.

Η «συνταγή» της πλημμύρας: Το 30% της ετήσιας βροχής σε λίγες ώρες

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, Μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, περιέγραψε μιλώντας στο Orange Press Agency το χρονικό της κακοκαιρίας, τονίζοντας ότι όλα εξελίχθηκαν όπως είχαν προβλεφθεί.

«Επιβεβαιώθηκαν οι προγνώσεις που μιλούσαν για έντονα επεισόδια, κυρίως στην Αττική. Να πούμε ότι στην Αττική είχαμε δύο φάσεις κακοκαιρίας. Η πρώτη, που ήταν πρωινές-προμεσημβρινές ώρες, με πιο ήπια φαινόμενα, αρκετά μεγάλα ύψη βροχής όμως, τα οποία επίσης άρχισαν να δημιουργούν το υπόβαθρο, δηλαδή κάποιες μικρές πλημμύρες και νερό συσσωρευμένο στο έδαφος» λέει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η δεύτερη φάση ήταν και η πιο καταστροφική: «Και μετά ήρθε το πιο έντονο, η δεύτερη φάση της κακοκαιρίας, με την έντονη καταιγιδοφόρο δραστηριότητα, που σημαίνει μεγάλα ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα… Οι οποίες κάθισαν δύο με τρεις ώρες και έδωσαν πολύ μεγάλα ύψη βροχής».

Τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών είναι χαρακτηριστικά. «Καταγράψαμε εντυπωσιακά ύψη βροχής για την Αττική. Σε πολλούς σταθμούς ξεπεράστηκαν τα 100 χιλιοστά. Φτάσαμε στου Παπάγου 170 χιλιοστά, στην Ανατολική Αττική 120-130 χιλιοστά μέσα σε μία ημέρα. Είναι περίπου το 30% της ετήσιας βροχής».

Μια πόλη «αθωράκιστη» απέναντι στα ακραία φαινόμενα

Ο δεύτερος παράγοντας αφορά την αντοχή των αστικών υποδομών. Ο κ. Λαγουβάρδος χαρακτήρισε την Αθήνα εξαιρετικά ευάλωτη σε ακραίες βροχοπτώσεις.

«Σε μία μεγάλη πόλη όπως είναι η Αθήνα, που έχει και πρόβλημα προφανώς πολλών υποδομών, το αποτέλεσμα είναι αυτό που είδαμε και δυστυχώς είχαμε και μία απώλεια ανθρώπινης ζωής. Σίγουρα βοήθησε λίγο και η προετοιμασία και η ειδοποίηση που είχε δοθεί. Αλλά αυτό δείχνει το πόσο προβληματική είναι η Αθήνα και πόσο ευάλωτη είναι στα έντονα καιρικά γεγονότα».

Παράλληλα, προειδοποίησε για την κλιματική επιδείνωση των φαινομένων, κάνοντας σύγκριση με τις πλημμύρες στη Θεσσαλία. «Λόγω της κλιματικής αλλαγής τα έντονα καιρικά γεγονότα γίνονται ακόμα πιο έντονα… Δεν θέλει κανένας να σκεφτεί τι θα γινόταν στην Αθήνα αν έπεφταν οι βροχές που είδαμε στη Θεσσαλία τον Σεπτέμβριο του ’23».

Η «εκδίκηση» του καμένου Υμηττού

Η τρίτη αιτία συνδέεται με την κατάσταση στον Υμηττό και τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ο Θοδωρής Γιάνναρος, Πυρομετεωρολόγος και Κύριος Ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, εξήγησε ότι η απώλεια βλάστησης οδήγησε σε κατολισθήσεις και φερτά υλικά που κατέκλυσαν την Άνω Γλυφάδα.

«Είναι δεδομένο ότι συνδέεται το χθεσινό κατολισθητικό φαινόμενο και με τις πυρκαγιές οι οποίες έχουν πλήξει τα τελευταία χρόνια την περιοχή του Υμηττού. Διότι όταν χάνεται η βλάστηση από έναν μεγάλο ορεινό όγκο, χάνεται η ικανότητα που έχουμε να συγκρατείται το έδαφος…».

Ο ερευνητής τόνισε ακόμη τη σημασία της διατήρησης των καμένων κορμών ως φυσικού αναχώματος. «Ακόμη και μετά από μεγάλες δασικές πυρκαγιές, συνίσταται σε κάποιες περιπτώσεις οι καμένοι κορμοί των δέντρων να παραμένουν, διότι συγκρατούνε το έδαφος λόγω του ριζικού συστήματος που εξακολουθεί να υπάρχει».