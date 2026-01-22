Η Αττική και η Πελοπόννησος βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, που άφησε πίσω της δύο νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα στο πέρασμά τους και κατέβασαν φερτά υλικά μέσα στον αστικό ιστό της Αθήνας.

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Βάρη – Βυθίστηκ στη λάσπη

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, καθώς το πέρασμα της κακοκαιρίας άφησε πίσω του ανυπολόγιστες καταστροφές, με την περιοχή της Βάρης να δέχεται το πιο ισχυρό χτύπημα. Eναέρια πλάνα αποκαλύπτουν και καταγράφουν μια περιοχή που κυριολεκτικά έχει βυθιστεί στη λάσπη.

​Η σφοδρότητα της καταιγίδας, κατά τη διάρκεια της οποίας τεράστιες ποσότητες νερού έπεφταν επί ώρες, είχε ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσουν ρέματα και οι δρόμοι να μετατραπούν σε ορμητικούς χειμάρρους. Το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρότατες ζημιές, με την οδό Αιγαίου να έχει κοπεί σε πολλά σημεία, ενώ σε άλλα ο δρόμος έχει υποχωρήσει εντελώς, δημιουργώντας επικίνδυνα ρήγματα στο οδόστρωμα.

​Οι εικόνες των οχημάτων είναι αποκαρδιωτικές, καθώς πολλά από αυτά παρασύρθηκαν και θάφτηκαν κάτω από τόνους λάσπης, πέτρες και φερτά υλικά, ενώ άλλα κατέληξαν εγκλωβισμένα σε χαντάκια και δίπλα σε κολώνες ηλεκτροδότησης. Η καταστροφή επεκτάθηκε και στις περιουσίες των κατοίκων, καθώς τα λασπόνερα εισέβαλαν σε αυλές σπιτιών, ενώ χαρακτηριστικό της έντασης των φαινομένων είναι το πλάνο όπου πισίνα κατοικίας έχει γεμίσει πλήρως με λάσπη.

Γλυφάδα: Η ζωή και ο θάνατος στην ίδια γειτονιά – Μία γυναίκα νεκρή από τα ορμητικά νερά, ενώ άλλη σώζεται την τελευταία στιγμή

Σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων στην ίδια γειτονιά στην Άνω Γλυφάδα σημειώθηκαν δύο γεγονότα.

Από τη μια, μία γυναίκα γλίτωσε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή χάρη σε δύο ανθρώπους που με αυταπάρνηση μπήκαν στα ορμητικά νερά, την τράβηξαν από τα χέρια και την οδήγησαν σε ένα ασφαλές μέρος.

Και από την άλλη, η 56χρονη Χριστίνα, μητέρα ενός παιδιού που προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο, παρασύρθηκε από τον χείμαρρο και σφηνώθηκε κάτω από αμάξι. Βρήκε φρικτό θάνατο κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου.

«Είχε σφηνώσει κάτω από το αυτοκίνητο του γιου μου. Από τη μέση και κάτω ήταν έξω από το αυτοκίνητο. Το κεφάλι της ήταν από κάτω. Εκείνη τη στιγμή ζούσε ακόμη γιατί έκανε κάποιες κινήσεις με το αριστερό πόδι», είπε η μητέρα του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.

Πώς έγινε η τραγωδία στο Παράλιο Άστρος: Πατέρας ενός παιδιού ο λιμενικός που παρασύρθηκε από τα κύματα

Σοκαρισμένο είναι το πανελλήνιο από τον τρόπο που έχασε τη ζωή του 53χρονος λιμενικός στο Παράλιο Άστρος. Ο άτυχος άνδρας ήταν το πρώτο θύμα της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα καθώς παρασύρθηκε από θεόρατα κύματα το απόγευμα της Τετάρτης.

Το μοιραίο συνέβη εν ώρα καθήκοντος, καθώς κατά τη διάρκεια προσπάθειας πρόσδεσης σκαφών σε συγκεκριμένο σημείο του λιμανιού της περιοχής, ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα κατά πληροφορίες να πέσει και να χτυπήσει το κεφάλι του.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή δεν τα κατάφερε και άφησε πίσω του ένα παιδί 8 ετών.

Λίγες ώρες αργότερα, μια ακόμη ανθρώπινη ζωή χάθηκε, όταν 56χρονη γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που μετακινήθηκε ανεξέλεγκτα λόγω των ορμητικών νερών, με αποτέλεσμα να βρει κι εκείνη τραγικό θάνατο.

Η κηδεία του 53χρονου λιμενικού θα τελεστεί την Παρασκευή 23/1 στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα.

Καταιγίδες στην Αττική – Προειδοποίηση Καλλιάνου για έντονα φαινόμενα, πώς θα κινηθούν

Ένας νέος κύκλος βροχοπτώσεων άνοιξε λίγο μετά τις 6:00 το απόγευμα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, επαναφέροντας το βροχερό σκηνικό στην πρωτεύουσα. Αν και τα φαινόμενα είναι σαφώς πιο ήπια σε σύγκριση με τη σφοδρότητα της χθεσινής κακοκαιρίας που προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα, η προσοχή των αρχών και των πολιτών παραμένει τεταμένη.

​Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το δίκτυο σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, βροχές εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου. Η πιο έντονη εικόνα καταγράφεται στα δυτικά και νότια προάστια, και συγκεκριμένα στον Πειραιά, όπου οι σταθμοί έδειξαν ενδείξεις καταρρακτώδους βροχής, καθώς και στον Κορυδαλλό και την ευρύτερη περιοχή του λιμανιού.

​Αντίθετα, πιο ήπια είναι η κατάσταση στις υπόλοιπες περιοχές όπου σημειώνεται ασθενής βροχή. Συγκεκριμένα, βροχοπτώσεις χαμηλότερης έντασης καταγράφονται στη Νίκαια, τα Άνω Λιόσια, το Πέραμα και την Αγία Παρασκευή, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας (Πατήσια), αλλά και στα βόρεια, στην περιοχή της Πεντέλης.

Ο κίνδυνος νέων πλημμυρικών φαινομένων στα νότια προάστια παραμένει υπαρκτός, καθώς το έδαφος στις περιοχές που επλήγησαν από τη χθεσινή κακοκαιρία παραμένει ιδιαίτερα ασταθές. Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, μιλώντας στο Mega, προειδοποίησε για αυξημένο κίνδυνο ειδικά στην Άνω Γλυφάδα, όπου η κατάσταση χαρακτηρίζεται δύσκολη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει εκ νέου την Αττική από το απόγευμα, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται μεταξύ 18:00 και 19:00. Αν και η ένταση της βροχής δεν θα φτάσει τα επίπεδα των προηγούμενων ημερών, η ανησυχία παραμένει λόγω των ήδη επιβαρυμένων υποδομών.

«Γύρω στις 6 με 7 πιστεύω ότι θα ξεκινήσει στην Αττική πάλι. Φαίνεται ότι με τα τελευταία στοιχεία στα πιο Ανατολικά και Νότια τμήματα του νομού, συμπεριλαμβανομένης και της Γλυφάδας, θα είναι λίγο πιο δυνατές οι βροχές σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές του νομού», ανέφερε ο Γιάννης Καλλιάνος.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για τοπικές μπόρες, αλλά για σχεδόν γενικευμένα καιρικά φαινόμενα. Δεν απέκλεισε, μάλιστα, την εκδήλωση τοπικών καταιγίδων στα ανατολικά προάστια.

«Θα είναι αρκετά τα φαινόμενα, δεν θα είναι τοπικού χαρακτήρα, θα είναι σχεδόν γενικευμένα. Ίσως έχουμε στα πιο ανατολικά και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Φαίνεται ότι θα πέσει αρκετό νερό αλλά όχι με τη χθεσινή ένταση», είπε χαρακτηριστικά.

Ανησυχία για νέες παρασύρσεις φερτών υλικών

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα «ανοιχτά μέτωπα» που άφησε πίσω της η προηγούμενη κακοκαιρία. Στην περιοχή της οδού Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα, ο όγκος από χώματα και πέτρες που έχει συσσωρευτεί καθιστά κάθε νέα βροχόπτωση ιδιαίτερα επικίνδυνη.

«Μιλάμε όμως για ήδη πληγείσες περιοχές, δηλαδή αν πάει τώρα κάποιος στη Μετσόβου (Άνω Γλυφάδα) είναι γεμάτη χώματα. Αν βρέξει λίγο ακόμα θα παρασυρθούν οι πέτρες. Φοβάμαι ότι αν βρέξει έτσι όπως φαίνεται, θα έχουμε πρόβλημα», τόνισε ο μετεωρολόγος.

Η ανησυχία επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο τα φερτά υλικά να κινηθούν προς κεντρικές αρτηρίες, όπως η Βουλιαγμένης και η Γούναρη. «Θα φύγουν πάλι όλες οι κοτρόνες και θα πάνε κάτω προς τη Γούναρη και στη Βουλιαγμένης», προειδοποίησε ο Γιάννης Καλλιάνος.

