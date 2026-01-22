Η καταστροφική λαίλαπα που χτύπησε τη Γλυφάδα θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αν υπήρχαν φράγματα ανάσχεσης, υποστήριξε μιλώντας στα tanea.gr ο Μιχάλης Διακάκης, Επίκουρος καθηγητης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να δούμε και άλλα τέτοια ακραία φαινόμενα στο μέλλον.

Υπενθυμίζεται ότι μία 56χρονη γυναίκα μητέρα ενός παιδιού έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα όταν προσπαθώντας να επιστρέψει στο σπίτι της παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Ο κ. Διακάκης μιλώντας στο tanea.gr εξήγησε ότι «στην ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου είχαμε βροχόπτωση από 100 έως 170 χιλιοστά, ανάλογα με την περιοχή. Στην περιοχή της Βούλας και της Γλυφάδας είχαμε περίπου 130 με 140 χιλιοστά βροχής, που σημαίνει 140 τόνοι ανά στρέμμα».

Τα ορμητικά νερά που κατέβηκαν από τους γύρω ορεινούς όγκους δεν έφεραν μόνο πλημμύρες, αλλά και τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών — λάσπη, πέτρες, κορμούς δέντρων και συντρίμμια — που μετατράπηκαν σε παγίδες θανάτου μέσα στον αστικό ιστό. Οι δρόμοι θάφτηκαν σε λίγα λεπτά, αυτοκίνητα αναποδογύρισαν, ενώ άνθρωποι εγκλωβίστηκαν χωρίς διέξοδο, καθώς η δύναμη του νερού παρέσυρε ό,τι έβρισκε στο πέρασμά της, δημιουργώντας σκηνές χάους και απόγνωσης σε γειτονιές της Αττικής.

«Η ραγδαιότητα της χθεσινής βροχής ήταν τόσο μεγάλη που δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο φαινόμενο διάβρωσης και απορροής, με αποτέλεσμα εκτός από τα νερά να έχουμε πολλά φερτά υλικά μέσα στον αστικό ιστό», ανεφερε χαρακτηριστικά ο κ. Διακάκης.

Στο κρίσιμο ερώτημα αν αυτή η εικόνα καταστροφής μπορούσε να είχε αποτραπεί, η απάντησή του κ. Διακάκη είναι σαφής: «Υπάρχει μια σημαντική δυσκολία γύρω από το Λεκανοπέδιο και κυρίως στις παρυφές του Υμηττού, της Πεντέλης και της Πάρνηθας να ελέγξουμε τα φαινόμενα διάβρωσης και στερεοπαροχής. Εκείνο που μπορεί να γίνει, κατά περίπτωση, είναι η ανάπτυξη φραγμάτων ανάσχεσης της ροής, τα οποία βοηθούν στη συγκράτηση των φερτών υλικών και των υδάτων που κατεβαίνουν προς τα κάτω».

Ο κ. Διακάκης προειδοποίησε επίσης ότι παρόμοια επεισόδια μπορεί να επαναληφθούν, τονίζοντας πως «τα ακραία φαινόμενα γίνονται ολοένα και πιο συχνά, άρα είναι πιθανό να ξαναδούμε κάτι τέτοιο στην Αθήνα και μάλιστα σε κοντινή χρονική στιγμή». Και προσέθεσε ότι «θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε — από την ενημέρωση του κόσμου και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης μέχρι δομικά έργα στον άνω ρου των λεκανών, στο βουνό δηλαδή, που μπορούν να συγκρατήσουν ένα μέρος της ροής. Από εδώ και πέρα, σε όλους τους ορεινούς όγκους της Αττικής, ιδιαίτερα λόγω των δασικών πυρκαγιών των τελευταίων καλοκαιριών, πρέπει να προτεραιοποιήσουμε τη συγκράτηση των υδάτων και των φερτών υλικών μέσα από την ανάπτυξη φραγμάτων ανάσχεσης της ροής».