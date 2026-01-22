Ένα μικρό παιδί στη Βάρη γλίτωσε από θαύμα μετά από χείμαρρο που μπήκε στο ισόγειο διαμέρισμά του, σπάζοντας το τζάμι της μπαλκονόπορτας και πετώντας το παιδί έξω στον προαύλιο χώρο.

Το παιδί τραυματίστηκε ελαφρά και κατάφερε να ανέβει στον πρώτο όροφο, ενώ το κρεβατάκι του καταπλακώθηκε από μια βιβλιοθήκη.

Στην ίδια περιοχή, δύο γυναίκες, μία ηλικιωμένη και η κόρη της, εγκλωβίστηκαν σε υπόγειο λόγω των ορμητικών νερών, αλλά διασώθηκαν χάρη σε περίοικους που έσπασαν τζάμι και τις απεγκλώβισαν.

Από θαύμα γλίτωσε ένα μικρό παιδί στη Βάρη, όταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (21/1) χείμαρρος που δημιουργήθηκε από την κακοκαιρία μπήκε στο υπνοδωμάτιό του και ισοπέδωσε τα πάντα.

Όπως μετάδωσε την Πέμπτη (22/1) το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, το παιδί κοιμόταν στο κρεβάτι του, όταν ξαφνικά έσπασε το τζάμι της μπαλκονόπορτας και τα νερά μπήκαν στο υπνοδωμάτιο. Το κύμα που δημιουργήθηκε, πέταξε το μικρό παιδί έξω από το ισόγειο διαμέρισμα στον προαύλιο χώρο.Το παιδί που τραυματίστηκε ελαφρά, κατάφερε να ανέβει τα σκαλιά προς τον 1ο όροφο και είναι καλά στην υγεία του. Το παιδί σώθηκε από θαύμα, καθώς το κρεβατάκι του καταπλακώθηκε από μία βιβλιοθήκη.

Σε άλλη περίπτωση στην ίδια περιοχή, μία ηλικιωμένη πήγε να βοηθήσει την κόρη της που βρισκόταν στο υπόγειο του σπιτιού, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και οι δύο εκεί από τα ορμητικά νερά. Ευτυχώς για τις δύο γυναίκες έσπευσαν περίοικοι, οι οποίοι έσπασαν ένα τζάμι και κατάφεραν να τραβήξουν από εκεί τις γυναίκες, πριν πνιγούν ζωντανές.

Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι στη Βάρη

Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε όλη την περιοχή της Βάρης, αφήνοντας πίσω της εικόνες χάους και καταστροφής. Σπίτια και δρόμοι πλημμύρισαν, οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους, με τις καταστροφές να είναι τεράστιες, τόσο σε περιουσίες, όσο και σε υποδομές. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα από την οδό Κέρκυρας στη Βάρη, λίγα μόλις μέτρα από τη Βάρης-Κορωπίου, όπου ο δρόμος ξηλώθηκε εντελώς και δε θυμίζει σε τίποτα αστικό ιστό.

Οι κλήσεις στην Πυροσβεστική ήταν διαδοχικές το βράδυ της Τετάρτης, από κατοίκους που ζητούσαν βοήθεια για απεγκλωβισμούς. Συγκεκριμένα, οδηγοί δύο αυτοκινήτων ήταν εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους και κινδύνευαν να παρασυρθούν από ορμητικά νερά, ενώ στην ίδια περιοχή μία γυναίκα είχε σκαρφαλώσει σε δέντρο για να σωθεί και ήταν αδύνατον να κατέβει. Η Πυροσβεστική επιλήφθηκε άμεσα και απομάκρυνε με ασφάλεια τους πολίτες που κινδύνευαν.

Ίδια εικόνα και στην οδό Κωστή Παλαμά, με κάτοικο της περιοχής να καταγράφει σε βίντεο τον χείμαρρο που κατέβασε φερτά υλικά, πέτρες, ενώ ξαφνικά πέρασαν μπροστά από το σπίτι της μια χημική τουαλέτα κι ακολούθως ένα εκπαιδευτικό όχημα σχολής οδηγών, με τον οδηγό του να βρίσκεται μέσα.