Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, με έντονες βροχοπτώσεις να προκαλούν προβλήματα σε υποδομές και να δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις.

Στην Γλυφάδα μία γυναίκα έχασε την ζωή της όταν παρασύρθηκε από τους ορμητικούς χειμάρρους. Επίσης στο Άστρος Κυνουρίας άνδρας του Λιμενικού έχασε την ζωή του εν ώρα καθήκοντος.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κληθεί και για παροχές βοήθειας σε πολίτες των οποίων τα οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί λόγω της μεγάλης συσσώρευσης υδάτων στους δρόμους.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις έχουν απομακρύνει πολίτες από οχήματα σε Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, Μαρούσι, Γλυκά Νερά, Αχαρνές.

Αναφορές υπήρξαν και στη Βάρη όπου αυτοκίνητα παρασύρθηκαν τα «ποτάμια» που σχηματίστηκαν στους δρόμους.