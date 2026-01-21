Ορμητικοί χείμαροι στην Γλυφάδα:
@ta_nea.gr Σημειωτόν κινούνται τα αυτοκίνητα στη Λεωφόρος Πειραιώς, καθώς η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στην κυκλοφορία. Και τα δύο ρεύματα του δρόμου, τόσο της ανόδου όσο και της καθόδου, έχουν πλημμυρίσει, με τα οχήματα να κινούνται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες. Οι Αρχές καλούν τους οδηγούς σε αυξημένη προσοχή και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων. #weather #floods #traffic #tanea #greece #πειραιώς ♬ πρωτότυπος ήχος – ΤΑ ΝΕΑ @ta_nea.gr Κακοκαιρία: Δρόμοι «χείμαρροι» από την ισχυρή καταιγίδα, πολλά προβλήματα – Φούσκωσαν ποτάμια και ρέματα στην Αττική Στο έλεος της κακοκαιρίας ο Ωρωπός #rain #athens #greece #tanea #weather #news #oropos ♬ πρωτότυπος ήχος – ΤΑ ΝΕΑ
@ta_nea.gr Η κακοκαιρία πλήττει την Ύδρα με πλημμυρισμένους δρόμους, ανέμους και μεγάλα κύματα. Ορμητικός χείμαρρος διέκοψε κεντρικό δρόμο. Οι αρχές καλούν σε αποφυγή μετακινήσεων, ενώ επιχειρούν για την απομάκρυνση υδάτων και φερτών υλικών. #rain #heavyrain #tanea #weather #greece #athens #hydra ♬ πρωτότυπος ήχος – ΤΑ ΝΕΑ
