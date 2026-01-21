Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, με έντονες βροχοπτώσεις να προκαλούν προβλήματα σε υποδομές και να δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις.

Στην Γλυφάδα μία γυναίκα έχασε την ζωή της όταν παρασύρθηκε από τους ορμητικούς χειμάρρους. Επίσης στο Άστρος Κυνουρίας άνδρας του Λιμενικού έχασε την ζωή του εν ώρα καθήκοντος.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κληθεί και για παροχές βοήθειας σε πολίτες των οποίων τα οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί λόγω της μεγάλης συσσώρευσης υδάτων στους δρόμους.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις έχουν απομακρύνει πολίτες από οχήματα σε Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, Μαρούσι, Γλυκά Νερά, Αχαρνές.

Αναφορές υπήρξαν και στη Βάρη όπου αυτοκίνητα παρασύρθηκαν τα «ποτάμια» που σχηματίστηκαν στους δρόμους.

In time/ Λιάκος Γιάννης

In time/ Λιάκος Γιάννης

In Time/Λιάκος Γιάννης

In time/ Λιάκος Γιάννης

In time/ Λιάκος Γιάννης

Μιχάλης Καραγιάννης/ EUROKINISSI

Προβλήματα στον σταθμό ΗΣΑΠ του Μοσχάτου (ΓιάννηςΠαναγόπουλος/EUROKINISSI)

Ορμητικοί χείμαροι στην Γλυφάδα:

In Time/ Λιάκος Γιάννης

In Time/Λιάκος Ιωάννης

In Time/Λιάκος Ιωάννης

@ta_nea.gr Σημειωτόν κινούνται τα αυτοκίνητα στη Λεωφόρος Πειραιώς, καθώς η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στην κυκλοφορία. Και τα δύο ρεύματα του δρόμου, τόσο της ανόδου όσο και της καθόδου, έχουν πλημμυρίσει, με τα οχήματα να κινούνται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες. Οι Αρχές καλούν τους οδηγούς σε αυξημένη προσοχή και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων. #weather #floods #traffic #tanea #greece #πειραιώς ♬ πρωτότυπος ήχος – ΤΑ ΝΕΑ

@ta_nea.gr Κακοκαιρία: Δρόμοι «χείμαρροι» από την ισχυρή καταιγίδα, πολλά προβλήματα – Φούσκωσαν ποτάμια και ρέματα στην Αττική Στο έλεος της κακοκαιρίας ο Ωρωπός #rain #athens #greece #tanea #weather #news #oropos ♬ πρωτότυπος ήχος – ΤΑ ΝΕΑ

@ta_nea.gr Η κακοκαιρία πλήττει την Ύδρα με πλημμυρισμένους δρόμους, ανέμους και μεγάλα κύματα. Ορμητικός χείμαρρος διέκοψε κεντρικό δρόμο. Οι αρχές καλούν σε αποφυγή μετακινήσεων, ενώ επιχειρούν για την απομάκρυνση υδάτων και φερτών υλικών. #rain #heavyrain #tanea #weather #greece #athens #hydra ♬ πρωτότυπος ήχος – ΤΑ ΝΕΑ

Διαβάστε ακόμα: «Σαρώνει» την Αττική η κακοκαιρία – Εικόνες και βίντεο από περιοχές με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα