Μία γυναίκα έχασε την ζωή της στην Γλυφάδα από ένα αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και έπεσε πάνω της.

Η άτυχη γυναίκα, γύρω στα 35, βρέθηκε σφηνωμένη σε ένα όχημα, ενώ είναι σε εξεόξη επιχειρηση απεγκωβισμού της από την Πυροσβστική και το ΕΚΑΒ

Η άτυχη γυναίκα ήταν ηλικίας περίπου 56 ετών. Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ αλλά η άτυχη γυνικα ανασύρθηκε απο το σημείο νεκρή και μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν την έκταση της καταστροφής, με το οδικό δίκτυο να έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο, καλυμμένο από νερά και φερτά υλικά που κατέβηκαν από τα γύρω υψώματα.

Βίντεο από τους ορμητικούς χειμάρους στην Γλυφάδα

Τραγωδία στο Άστρος: Νεκρός λιμενικός μετά από πτώση στη θάλασσα – Τον «κατάπιαν» τα κύματα

Νωρίτρα σήμερα. τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Άστρος Κυνουρίας, όπου λιμενικός, 53 ετών, με τον βαθμό του σημαιοφόρου και υπηρετών στο Λιμενικό Τμήμα της περιοχής, έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, ο άτυχος λιμενικός βρισκόταν σε πεζή περιπολία στο λιμάνι της περιοχής μαζί με την διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος.

Κατά τη διάρκεια προσπάθειας πρόσδεσης σκαφών σε συγκεκριμένο σημείο του λιμένα, ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης. Ο 53χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου, παρά τις προσπάθειες των υγειονομικών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η διοικήτρια του τμήματος είναι καλά στην υγεία της.