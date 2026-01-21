Νεκρός ανασύρθηκε 53χρονος λιμενικός, ο Σημαιοφόρος Ανδρέας Αραχωβίτης, από τη θάλασσα στο Παράλιο Άστρος, μετά από πτώση σε βράχια κατά τη διάρκεια πεζής περιπολίας.

Ο 53χρονος και η διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος βρίσκονταν στο λιμάνι για να απομακρύνουν πολίτες και ιδιοκτήτες σκαφών λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Τα δύο στελέχη του Λιμενικού περισυλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν στο τοπικό Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του άνδρα, ενώ η διοικήτρια βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Τραγωδία σημειώθηκε στο Παράλιο Άστρος, όπου 53χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, όταν παρασύρθηκε από τα κύματα κατά τη διάρκεια σφοδρής κακοκαιρίας.

Ο Σημαιοφόρος Ανδρέας Αραχωβίτης βρισκόταν σε πεζή περιπολία στο λιμάνι μαζί με τη διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος. Σκοπός τους ήταν να απομακρύνουν πολίτες και ιδιοκτήτες σκαφών από το σημείο, καθώς επικρατούσαν εξαιρετικά έντονα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τα δύο στελέχη του Λιμενικού βρέθηκαν στη θάλασσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος χτύπησε σε βράχια, ενώ η διοικήτρια κατάφερε να σωθεί. Και οι δύο μεταφέρθηκαν άμεσα στο τοπικό Κέντρο Υγείας. Ο Σημαιοφόρος Αραχωβίτης ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η διοικήτρια είναι καλά στην υγεία της.

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει προανάκριση από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Παράλληλα, διατάχθηκε και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Μαρτυρίες από το σημείο

«Μας πήρε το κύμα», ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας Θεοχάρης Δαμιανός, που βρέθηκε επίσης στη θάλασσα και πρόσθεσε: «Η κακοκαιρία έσπασε καμιά 10αριά σκάφη στο λιμάνι, είχε 10 μποφόρ. Έπεσαν στη θάλασσα 3-4 άτομα, πήγαμε για να σώσουμε τα σκάφη». Όπως είπε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha: «Τα κύματα από το λιμάνι μας έριξαν στη θάλασσα. Εκείνη την ώρα δεν υπολογίσαμε, ότι το κύμα θα μπορούσε να μας κάνει κακό, αλλά τελικά μας έκανε. Στη θάλασσα έπεσα εγώ, ο γιος μου και δύο άλλα άτομα. Ο λιμενικός έχασε τις αισθήσεις του, πρέπει να χτύπησε και στο κεφάλι».

Συλλυπητήρια από τον υπουργό Ναυτιλίας

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του λιμενικού εξέφρασε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συναδέλφους του λιμενικού μας που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο Παράλιο Άστρος», ανέφερε σε ανάρτησή του.

«Δύσκολο και επικίνδυνο καθήκον, που τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής υπηρετούν καθημερινά για την πατρίδα και την προστασία όλων μας, ρισκάροντας τη ζωή τους», πρόσθεσε ο υπουργός.