Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θάλασσα λιμενικός στο Παράλιο Άστρος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο άτυχος άνδρας βοηθούσε στο δέσιμο σκαφών και βαρκών, την ώρα που έσκαγαν με μανία τα κύματα, όταν βρέθηκε ξαφνικά στη θάλασσα. Αμέσως σήμανε συναγερμός, ενώ λίγο αργότερα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 5:00 το απόγευμα στο μεγάλο λιμάνι στο παράλιο Άστρος, την ώρα που στο σημείο βρισκόταν πολλά άτομα. Σύμφωνα με το astronews.gr, ένα μεγάλο κύμα παρέσυρε ανθρώπους στην θάλασσα, μεταξύ των οποίων προφανώς και τον άτυχο λιμενικό.