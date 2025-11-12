Προφυλακιστέος ο 58χρονος λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων, μετά την απολογία του στον ανακριτή Βόλου, σύμφωνα με το gegonotanews.gr.

Νωρίς το πρωί, οδηγήθηκε στον ανακριτή, συνοδεία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου και της ομάδας ΔΙΑΣ. Η απόφαση ελήφθη με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα – ανακριτή μετά την απολογία του η οποία διήρκεσε 2,5 ώρες.

Ο λιμενικός και ο δικηγόρος του δεν θέλησαν να κάνουν δήλωση.

Οι συνομιλίες που τον «έκαψαν»

Απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες με ανήλικους που καταγράφηκαν μέσω νόμιμων επισυνδέσεων, περιλαμβάνονται σύμφωνα με πληροφορίες στην δικογραφία που είχε στα χέρια του ο ανακριτής Βόλου.

Τον αντιπλοίαρχο του Λιμενικού Σώματος παρακολουθούσε το Εσωτερικών Υποθέσεων, μαζί με ένα ακόμη υψηλόβαθμο στέλεχος του Λιμενικού στην Μαγνησία, για δωροληψίες και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν, όχι μόνο ότι χρηματιζόταν, αλλά βρέθηκαν μπροστά και στο αρρωστημένο πάθος του για σεξουαλικές επαφές με ανηλίκους. Τον παρακολουθούσαν το τελευταίο εξάμηνο, για να τον συλλάβουν την περασμένη Παρασκευή έξω από σχολείο στη Νέα Ιωνία, όπου περίμενε δύο 14χρονους μαθητές, για να τους οδηγήσει στο πατρικό του διαμέρισμα στον Βόλο. Τους ανέβασε στην μηχανή του και τότε έγινε η σύλληψη.

Οι δύο ανήλικοι κατέθεσαν, ότι είχαν επαφές μαζί του έναντι ευτελούς χρηματικής αμοιβής και αποκάλυψαν πως μεγαλύτερα παιδιά, επίσης όμως ανήλικα, είχαν μαζί του επαφές. Μάλιστα, έδωσαν σύμφωνα με πληροφορίες και ονόματα. Ο αντιπλοίαρχος από τον Βόλο έχει συγκατηγορούμενο για την ίδια υπόθεση έναν 34χρονο. Η έρευνα απέδειξε, ότι ο λιμενικός είχε σταθερές επαφές με τους δύο συγκεκριμένους ανήλικους, που είχε επάνω στην μηχανή του, από τα τέλη Μαΐου και το μόνο διάστημα που είχαν σταματήσει, ήταν για ένα μήνα το καλοκαίρι, που είχαν πάει να δουλέψουν.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της έρευνας, κατατέθηκαν καταγγελίες για την δράση του και για επαφές στο διαμέρισμά του με νεαρούς άντρες, αλλά αυτή η παράμετρος δεν αφορούσε την υπηρεσία του. Η έρευνα έδειξε, ότι ο προφυλακιστέος, πλέον, επικοινωνούσε με νεαρά αγόρια και είχε συναντήσεις με περισσότερα από ένα στα ραντεβού του.