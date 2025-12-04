Δύο άτομα, μεταξύ των οποίων ένας Λιμενικός, συνελήφθησαν στην Αττική για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη τρία άτομα.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου 2025. Πρόκειται για έναν 49χρονο ημεδαπό και έναν Λιμενικό, οι οποίοι κατηγορούνται –κατά περίπτωση– για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 49χρονος δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διακίνηση ηρωίνης σε περιοχή της Αττικής. Ως χώρο αποθήκευσης και διακίνησης χρησιμοποιούσε διαμέρισμα, όπου οι αγοραπωλησίες πραγματοποιούνταν καθ’ όλο το 24ωρο.

Οι συναλλαγές γίνονταν είτε εξωτερικά της πολυκατοικίας είτε με τοποθέτηση των ναρκωτικών σε σημεία όπως η ρόδα ή η σέλα του δικύκλου του. Παράλληλα, ο Λιμενικός φέρεται να προμηθευόταν τακτικά ποσότητες ναρκωτικών από τον 49χρονο, τον οποίο επισκεπτόταν σχεδόν καθημερινά.

Για να αποφεύγουν την ανίχνευση, οι δύο άνδρες χρησιμοποιούσαν λέξεις σε αργκό, όπως «μπλούζα», για να αναφέρονται σε ποσότητες ηρωίνης. Οι ποσότητες των συναλλαγών ήταν προκαθορισμένες με τους τακτικούς πελάτες.

Η αστυνομική επιχείρηση και τα ευρήματα

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο Λιμενικός συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να κατέχει δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες με ηρωίνη, τις οποίες είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα. Στη συνέχεια συνελήφθη και ο 49χρονος, ο οποίος στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη κατάπιε ποσότητα ναρκωτικών και αντιστάθηκε βίαια στους αστυνομικούς.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· αυτοσχέδιες συσκευασίες με ηρωίνη συνολικού βάρους 5,16 γραμμαρίων,

· συσκευασία με αποσπάσματα κάνναβης 10,37 γραμμαρίων,

· ξύλινο κουτί με ακατέργαστη κάνναβη 2,90 γραμμαρίων,

· ζυγαριά ακριβείας,

· τρία ναρκωτικά δισκία,

· δύο κινητά τηλέφωνα και

· το χρηματικό ποσό των 484 ευρώ.

Η πορεία της υπόθεσης

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο 49χρονος εμπλέκεται σε τουλάχιστον 14 περιπτώσεις διακίνησης ηρωίνης, ενώ ο Λιμενικός φέρεται να έχει προμηθευτεί ναρκωτικά τουλάχιστον οκτώ φορές μέσα σε έναν μήνα, από 1 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Λιμενικός οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση. Ο 49χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της ανακριτικής αρχής.