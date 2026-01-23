Κατοικίες και περιουσίες καταστράφηκαν από την πρόσφατη κακοκαιρία και τις πλημμύρες, με τους κατοίκους να κινδυνεύουν άμεσα.

Οι κάτοικοι ζητούν νυχτερινές περιπολίες της Αστυνομίας λόγω φόβου πλιάτσικου από ασυνείδητους που εκμεταλλεύονται την κατάσταση.

Πολλοί κάτοικοι έχουν βγάλει την οικοσκευή τους έξω για να την καθαρίσουν και να τη στεγνώσουν.

Επισημαίνεται η ανάγκη για καταγραφή των ζημιών ώστε να δοθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις στους πληγέντες.

Πλημμύρες και πλιάτσικο έρχονται να επιδεινώσουν τον εφιάλτη των κατοίκων που είδαν μέσα σε λίγα λεπτά τη ζωή και την περιουσία τους να καταστρέφονται από τη σφοδρή κακοκαιρία. Εκτός από τις ζημιές, τώρα καλούνται να αντιμετωπίσουν και την απειλή των επιτήδειων που εκμεταλλεύονται την καταστροφή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, οι κάτοικοι είναι τρομοκρατημένοι και ζητούν ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας τη νύχτα, καθώς ανησυχούν για τα υπάρχοντά τους. Πολλοί έχουν βγάλει την οικοσκευή τους έξω, όχι για να την πετάξουν, αλλά για να την καθαρίσουν και να τη στεγνώσουν μετά τις πλημμύρες.

Παράλληλα, απαιτείται άμεση καταγραφή των ζημιών, ώστε οι πληγέντες να λάβουν τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις. Οι τοπικές αρχές καλούνται να κινηθούν γρήγορα για να αποτραπούν νέες δυσάρεστες καταστάσεις.

Πλιάτσικο στη Βάρη μετά την κακοκαιρία

Σε βίντεο ντοκουμέντο του Star, διακρίνονται δύο Ρομά που χωρίς κανέναν ενδοιασμό είχαν φορτώσει στις 9:00 το πρωί σε φορτηγάκι μονάδα κλιματιστικού, ασύρματα τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα, που κατάφεραν να αρπάξουν. Το περιστατικό έχει προκαλέσει οργή και ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Οι κάτοικοι στη Βάρη δηλώνουν ακόμη πιο φοβισμένοι, καθώς η περιοχή παραμένει χωρίς ρεύμα, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν οι συναγερμοί των σπιτιών. Παράλληλα, εκφράζουν φόβους ότι και τα οχήματα που παρασύρθηκαν από τα νερά μπορεί να γίνουν στόχος πλιάτσικου.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία ενός ιδιοκτήτη ΙΧ, ο οποίος ανέφερε πως του άνοιξαν το αυτοκίνητο με λοστούς μόνο και μόνο για να του κλέψουν… ξηρούς καρπούς.