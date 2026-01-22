Τη νύχτα της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου 2026, στη Βούλα, επιτήδειοι εκμεταλλεύτηκαν την κακοκαιρία και προχώρησαν σε πλιάτσικο, αφαιρώντας πλαστικά μέρη από αυτοκίνητο.

Όλα έγιναν την ώρα που οι περισσότεροι κάτοικοι είχαν περιορίσει τις μετακινήσεις τους κατ’ οδηγία της Πολιτικής Προστασίας λόγω των καιρικών συνθηκών.

Την ώρα που πολλοί πολίτες έδιναν μάχη με τις πλημμύρες και τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, το βράδυ της Τετάρτης (21 Ιανουαρίου 2026) επιτήδειοι στη Βούλα εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση για να προχωρήσουν σε πλιάτσικο.

Κάτοικος της περιοχής μίλησε στο Newsroom του Ertnews, καταγγέλλοντας ότι έπεσε θύμα κλοπής τη στιγμή που η κακοκαιρία έπληττε με σφοδρές βροχές και καταιγίδες. Όπως ανέφερε, άγνωστοι αφαίρεσαν με προσοχή τα πλαστικά μέρη του αυτοκινήτου της και από τις δύο πλευρές.

Οι δράστες φαίνεται πως είχαν τον χρόνο να κάνουν «καθαρή δουλειά», χωρίς να προκαλέσουν καμία ζημιά στα εξαρτήματα. Εκμεταλλεύτηκαν πλήρως τις συνθήκες, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι είχαν παραμείνει στα σπίτια τους, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για περιορισμό των μετακινήσεων.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι δεν υπάρχει περίπτωση τα πλαστικά να παρασύρθηκαν από τα νερά, αφού στον δρόμο όπου είχε σταθμεύσει το όχημά της δεν σημειώθηκαν πλημμύρες.

«Ενώ κάποιοι άνθρωποι βγήκαν για να βοηθήσουν για την κακοκαιρία, κάποιοι άλλοι εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι δεν υπήρχε κανείς στους δρόμους και έτσι προέβησαν σε αυτήν την αποτρόπαια πράξη. Παρκάραμε το αυτοκίνητο έξω από το σπίτι μας όπου δεν υπήρχε νεροποντή ούτε με πλημμύρες. Το πρωί καταλάβαμε ότι έλειπαν τα πλαστικά και από τις 2 πλευρές, τα έβγαλαν με προσοχή γιατί δεν είχαν σπάσει», κατήγγειλε στον αέρα της εκπομπής.

Για νέα κύματα βροχών και καταιγίδων από τις επόμενες ώρες που τοπικά ενδέχεται να έχουν και ένταση για τα δυτικά, κεντρικά, τα νότια αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, προειδοποιεί σε νέα του ανάρτηση ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Επισημαίνει ότι στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνεται και ο νομός Αττικής ενώ υπογραμμίζει ότι πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή.

Σε άλλη του ανάρτηση ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει ότι «με την κακοκαιρία να μετατοπίζεται προς το ανατολικό Αιγαίο και τα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας μας και τον καιρό να παραμένει άστατος προς τα δυτικά, κεντρικά και νότια θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Νέο κύμα κακοκαιρίας από Κυριακή και στη συνέχεια».

Αναλυτικά η σημερινή πρόγνωση

Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές και χιόνια σε ορεινές περιοχές. Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με το Meteo, την Πέμπτη 22/01 προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και σταδιακά στα ανατολικά, οι οποίες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Νότια Πελοπόννησο, την Ανατολική Αττική, την Εύβοια, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και από τις βραδινές ώρες στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 6 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 1 έως 10, στη Θράκη από -2 έως 7, στην Ήπειρο από 3 έως 12 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 1 έως 8, στη Στερεά από 1 έως 14 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 4 έως 13 βαθμούς, στα Επτάνησα από 10 έως 14, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 7 έως 13 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 10 έως 17 βαθμούς και στην Κρήτη από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Oι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 6, στο Νότιο Ιόνιο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 στα νότια 6, στα ανατολικά 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα ενταθούν από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και χιόνια στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Θερμαϊκό 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 9 βαθμούς.

Στην Αττική καταγράφηκαν τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής της χθεσινής κακοκαιρίας

Στην Αττική σημειώθηκαν τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής, κατά τη διάρκεια της χθεσινής κακοκαιρίας που έπληξε όλη τη χώρα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος. Σύμφωνα με τις μετρήσεις 543 μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα συνολικά ύψη βροχής στο σταθμό στου Παπάγου έφτασαν τα 174 χιλιοστά.

Επιπλέον μέχρι χθες στις 23:40, σύμφωνα με τις μετρήσεις από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, σε Νομισματοκοπείο, Χαλάνδρι, Βύρωνα, Δροσιά και Ηλιούπολη, καταγράφηκαν πάνω από 140 χιλιοστά βροχής.

