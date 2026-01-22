Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για νέα κύματα βροχών και καταιγίδων με τοπική ένταση, που θα επηρεάσουν τα δυτικά, κεντρικά, νότια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένου και του νομού Αττικής.

Η κακοκαιρία αναμένεται να μετατοπιστεί προς το ανατολικό Αιγαίο και τα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας, ενώ ο καιρός θα παραμείνει άστατος στα δυτικά, κεντρικά και νότια, με νέο κύμα κακοκαιρίας να ξεκινά από την Κυριακή.

Προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, χιόνια σε ορεινές περιοχές, τοπικά θυελλώδεις άνεμοι και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Για νέα κύματα βροχών και καταιγίδων από τις επόμενες ώρες που τοπικά ενδέχεται να έχουν και ένταση για τα δυτικά, κεντρικά, τα νότια αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, προειδοποιεί σε νέα του ανάρτηση ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Επισημαίνει ότι στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνεται και ο νομός Αττικής ενώ υπογραμμίζει ότι πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή.

Σε άλλη του ανάρτηση ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει ότι «με την κακοκαιρία να μετατοπίζεται προς το ανατολικό Αιγαίο και τα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας μας και τον καιρό να παραμένει άστατος προς τα δυτικά, κεντρικά και νότια θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Νέο κύμα κακοκαιρίας από Κυριακή και στη συνέχεια».

Αναλυτικά η σημερινή πρόγνωση

Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές και χιόνια σε ορεινές περιοχές. Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με το Meteo, την Πέμπτη 22/01 προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και σταδιακά στα ανατολικά, οι οποίες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Νότια Πελοπόννησο, την Ανατολική Αττική, την Εύβοια, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και από τις βραδινές ώρες στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 6 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 1 έως 10, στη Θράκη από -2 έως 7, στην Ήπειρο από 3 έως 12 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 1 έως 8, στη Στερεά από 1 έως 14 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 4 έως 13 βαθμούς, στα Επτάνησα από 10 έως 14, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 7 έως 13 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 10 έως 17 βαθμούς και στην Κρήτη από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Oι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 6, στο Νότιο Ιόνιο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 στα νότια 6, στα ανατολικά 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα ενταθούν από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και χιόνια στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Θερμαϊκό 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 9 βαθμούς.

Στην Αττική καταγράφηκαν τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής της χθεσινής κακοκαιρίας

Στην Αττική σημειώθηκαν τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής, κατά τη διάρκεια της χθεσινής κακοκαιρίας που έπληξε όλη τη χώρα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος. Σύμφωνα με τις μετρήσεις 543 μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα συνολικά ύψη βροχής στο σταθμό στου Παπάγου έφτασαν τα 174 χιλιοστά.

Επιπλέον μέχρι χθες στις 23:40, σύμφωνα με τις μετρήσεις από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, σε Νομισματοκοπείο, Χαλάνδρι, Βύρωνα, Δροσιά και Ηλιούπολη, καταγράφηκαν πάνω από 140 χιλιοστά βροχής.

Δείτε Live την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων