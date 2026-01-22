Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα έφτασε το βράδυ της Τετάρτης στα Δωδεκάνησα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα, ιδίως στη Ρόδο, όπου η θάλασσα πλημμύρισε τον παραλιακό δρόμο.

Η κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα εδώ και ένα 24ωρο έφτασε το βράδυ της Τετάρτης και στα Δωδεκάνησα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές.

Ενδεικτικές είναι οι εικόνες από το λιμάνι της Ρόδου, όπου η θάλασσα «βγήκε» στον παραλιακό δρόμο, ενώ πλοίο της εταιρείας SAOS έδωσε μάχη με τους θυελλώδεις ανέμους και τη φουρτουνιασμένη θάλασσα για να καταφέρει να δέσει με ασφάλεια. Όπως φαίνεται στα βίντεο του rodoslivenews24.gr, από τη μανία του καιρού δεν γλίτωσαν και αλιευτικά σκάφη, τα οποία υπέστησαν σημαντικές ζημιές, καθώς χτυπιόντουσαν μεταξύ τους λόγω της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σήμερα στα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα νότια 8 με 10 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια νησιά η μέγιστη αναμένεται 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Αναλυτικά ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική κινείται ανατολικά, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες μεγάλης έντασης, συνοδευόμενες από θυελλώδεις ανέμους, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Περιοχές που θα πληγούν περισσότερο

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες.

Στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται έως και το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026. Οι αρχές προειδοποιούν ότι σε περιοχές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα.

Στα Δωδεκάνησα, από νωρίς το πρωί έως το απόγευμα της Πέμπτης, προβλέπονται έντονες καταιγίδες με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και προβλημάτων στις μετακινήσεις.

Στις Κυκλάδες, πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού αναμένεται τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, με ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι άνεμοι, καθώς στο ανατολικό Αιγαίο θα επικρατήσουν πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 έως 10 μποφόρ.

Οι ισχυρότερες ριπές αναμένονται στα Δωδεκάνησα, στις ανατολικές Κυκλάδες και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην ακτοπλοΐα, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων, αλλά και επικίνδυνες καταστάσεις στις παράκτιες περιοχές.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία προβλέπεται και την Πέμπτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).