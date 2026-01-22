Ο Σάκης Κατσούλης αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική στις 21 Ιανουαρίου 2026, καθώς πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι με το νερό να φτάνει τους δέκα πόντους.

Ο πρώην παίκτης του «Survivor» δημοσίευσε βίντεο στα social media, όπου αποκάλυψε ότι απομάκρυνε το νερό από τον όροφο του spa που διατηρεί.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Σάκης Κατσούλης τόνισε τη σημασία της ομαδικής προσπάθειας και ευχήθηκε υγεία σε όλους, τονίζοντας τη σεβασμό στα καιρικά φαινόμενα.

Δύσκολες ώρες πέρασε ο Σάκης Κατσούλης λόγω της έντονης κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, καθώς η επιχείρησή του στο Περιστέρι πλημμύρισε, με το νερό να φτάνει έως και τους δέκα πόντους.

Ο πρώην παίκτης του «Survivor» αποκάλυψε το περιστατικό μέσα από βίντεο που ανάρτησε στα social media το ίδιο βράδυ. Όπως ανέφερε στη λεζάντα της ανάρτησής του, χρειάστηκε να απομακρύνει 10 πόντους νερό από ολόκληρο τον όροφο του spa που διατηρεί.

Η ανάρτηση του Σάκη Κατσούλη

«Και προφανώς δεν τράβηξα βίντεο με το που φτάσαμε. Πρώτα αδειάσαμε 10 πόντους νερό από όλο τον όροφο του spa. Δόξα τω Θεώ, ακόμη και σε αυτό λειτουργήσαμε σαν ομάδα. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και με σεβασμό στα καιρικά φαινόμενα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σάκης Κατσούλης.

Στο βίντεο φαίνεται ο πλημμυρισμένος χώρος, ενώ ο επιχειρηματίας και οι συνεργάτες του προσπαθούν να απομακρύνουν τα νερά. Παρά το απρόοπτο, ο ίδιος δήλωσε ευγνώμων που δεν υπήρξαν σοβαρότερες ζημιές.

Σε προσωπικό επίπεδο

Παρά τις δυσκολίες, ο Σάκης Κατσούλης διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του, καθώς με τη σύντροφό του, Μαριαλένα Ρουμελιώτη, περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Στις αρχές του έτους, το ζευγάρι είχε πραγματοποιήσει gender reveal πάρτι για να μάθει το φύλο του μωρού.

Η κακοκαιρία στην Αττική

Η σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε πολλές περιοχές της Αττικής και κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Οι αρχές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα σε αρκετούς δρόμους, κυρίως στην Ανατολική Αττική.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, παραμένουν κλειστά τα εξής σημεία:

• Στην οδό Ειρήνης, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στη Νέα Μάκρη.

• Στην παραλιακή ανώνυμη οδό στον Ωρωπό, από το ύψος της επαρχιακής οδού Αμφιαρείου–Χαλκουτσίου προς Αγίους Αποστόλους.

• Στην οδό Ανοίξεως, από το ύψος της οδού Μαρκόνι έως την οδό Ηγουμενίτσας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Αθήνα.

• Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, από το ύψος της οδού Αγίας Μαρίνας στη Νέα Μάκρη.

Τι λέει ο Λέκκας για τις φονικές πλημμύρες στη Γλυφάδα, πώς οι δρόμοι μετατράπηκαν σε «παγίδες»

Ο καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας αναφέρθηκε στο γιατί έγιναν τέτοιου μεγέθους καταστροφές στην Άνω Γλυφάδα.

Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε μεγάλες καταστροφές στη Γλυφάδα η οποία μετατράπηκε σε βομβαρδισμένο τοπίο από τη χθεσινή νεροποντή. Οι ισχυροί χείμαρροι, κατά την διάρκεια της νύχτας, μετέφεραν φερτά υλικά, με αποτέλεσμα αυτοκίνητα, δρόμοι, πεζοδρόμια και είσοδοι σπιτιών να είναι «θαμμένα» κάτω από πέτρες και χώματα τα οποία μάλιστα έχουν σχηματίσει «βουνά».

Συνεργεία και πολίτες έχουν βγει στους δρόμους με φτυάρια και εργαλεία προκειμένου να διασώσουν τις περιουσίες τους.

«Μένω εδώ κάτω στου Μετσόβου, τα τελευταία 15 χρόνια περίπου.Τέτοιο χάος σαν το χθεσινό δεν έχω ξαναδεί. Τα νερά τρέχαν από πάνω ορμητικά. Κάδοι φεύγανε, αυτοκίνητα φεύγανε, χώματα φεύγανε.Τώρα το πρωί σήμερα προσπαθούμε να ξεθάψουμε τα αυτοκίνητα από τις λάσπες και να ανοίξουμε τους δρόμους, μπας και μπορέσουμε να πάμε στις δουλειές μας και τα παιδιά στο σχολείο» λέει ο κ. Δημήτρης Μιχαλής. Όπως εξηγεί, τις πρώτες ώρες έδιναν μόνοι τους τη μάχη οι κάτοικοι. «Από το μεσημέρι, από το απόγευμα στις 7 η ώρα που ξεκίνησε, μέχρι τις 11:30 το βράδυ δεν είχε φανεί κανένας.11:30 ώρα βγήκαν τα πρώτα συνεργεία του Δήμου, αλλά βέβαια να πω ότι δούλεψαν όλο το βράδυ. Και μέχρι σήμερα το πρωί και προσπαθούν να τ’ ανοίξουνε. Αλλά ακόμα δεν έχει ανοίξει ο δρόμος, ακόμα δεν μπορούμε να μετακινηθούμε» τονίζει.

Τόνισε μιλώντας στον Σκάι ότι η ανάπτυξη των συγκεκριμένων περιοχών, και κυρίως των ακριβών, πραγματοποιήθηκε χωρίς να έχουν εκπονηθεί οι απαραίτητες μελέτες και χωρίς ασφαλή χωροταξικό σχεδιασμό.

Εξήγησε ότι το νότιο τμήμα του Υμηττού δομείται από ασβεστόλιθους και σχιστόλιθους, επισημαίνοντας πως ιδιαίτερα οι σχιστόλιθοι παράγουν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, καθώς διαβρώνονται εύκολα.

Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι, πέρα από το νερό της βροχής —το οποίο σε ορισμένες περιοχές της Αττικής έφτασε τα 140 χιλιοστά— σημαντικό ρόλο παίζει και η λεγόμενη στερεοπαροχή, δηλαδή τα στερεά φερτά υλικά που παρασύρονται και αυξάνουν δραματικά τον όγκο του νερού, το οποίο κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τα χαμηλότερα σημεία.

Όταν ο κ. Λέκκας ρωτήθηκε γιατί είδαμε προβλήματα στις ίδιες περιοχές εξήγησε. «Είναι οι ίδιες παθογένειες, δεν γίνεται κάτι πια, είναι μια κληρονομημένη τρωτότητα. Υπάρχει μια διαδικασία που είναι τελείως στο κενό. Πρώτα πολεοδομούσαμε και μετά βλέπαμε τα προβλήματα. Πρέπει πρώτα να χαρτογραφήσουμε το πρόβλημα και στη συνέχεια να σχεδιάσουμε».