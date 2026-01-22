Η Αττική αντιμετωπίζει σοβαρές ζημιές και ένα νεκρό στην Γλυφάδα λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας.

Ο καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας επισημαίνει ότι οι καταστροφές στην Άνω Γλυφάδα οφείλονται στην έλλειψη απαραίτητων μελετών και ασφαλούς χωροταξικού σχεδιασμού κατά την ανάπτυξη των περιοχών.

Η ανάπτυξη έγινε ιδιαίτερα στις ακριβές περιοχές χωρίς επαρκή μελέτη, συμβάλλοντας στο μέγεθος της καταστροφής.

Η Αττική μετρά σήμερα τις πληγές της από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας που άφησε πίσω της μία νεκρή στη Γλυφάδα και εκτεταμένες ζημιές. Ο καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας αναφέρθηκε στο γιατί έγιναν τέτοιου μεγέθους καταστροφές στην Άνω Γλυφάδα.

Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε μεγάλες καταστροφές στη Γλυφάδα η οποία μετατράπηκε σε βομβαρδισμένο τοπίο από τη χθεσινή νεροποντή. Οι ισχυροί χείμαρροι, κατά την διάρκεια της νύχτας, μετέφεραν φερτά υλικά, με αποτέλεσμα αυτοκίνητα, δρόμοι, πεζοδρόμια και είσοδοι σπιτιών να είναι «θαμμένα» κάτω από πέτρες και χώματα τα οποία μάλιστα έχουν σχηματίσει «βουνά».

Συνεργεία και πολίτες έχουν βγει στους δρόμους με φτυάρια και εργαλεία προκειμένου να διασώσουν τις περιουσίες τους.

«Μένω εδώ κάτω στου Μετσόβου, τα τελευταία 15 χρόνια περίπου.Τέτοιο χάος σαν το χθεσινό δεν έχω ξαναδεί. Τα νερά τρέχαν από πάνω ορμητικά. Κάδοι φεύγανε, αυτοκίνητα φεύγανε, χώματα φεύγανε.Τώρα το πρωί σήμερα προσπαθούμε να ξεθάψουμε τα αυτοκίνητα από τις λάσπες και να ανοίξουμε τους δρόμους, μπας και μπορέσουμε να πάμε στις δουλειές μας και τα παιδιά στο σχολείο» λέει ο κ. Δημήτρης Μιχαλής. Όπως εξηγεί, τις πρώτες ώρες έδιναν μόνοι τους τη μάχη οι κάτοικοι. «Από το μεσημέρι, από το απόγευμα στις 7 η ώρα που ξεκίνησε, μέχρι τις 11:30 το βράδυ δεν είχε φανεί κανένας.11:30 ώρα βγήκαν τα πρώτα συνεργεία του Δήμου, αλλά βέβαια να πω ότι δούλεψαν όλο το βράδυ. Και μέχρι σήμερα το πρωί και προσπαθούν να τ’ ανοίξουνε. Αλλά ακόμα δεν έχει ανοίξει ο δρόμος, ακόμα δεν μπορούμε να μετακινηθούμε» τονίζει.

Τόνισε μιλώντας στον Σκάι ότι η ανάπτυξη των συγκεκριμένων περιοχών, και κυρίως των ακριβών, πραγματοποιήθηκε χωρίς να έχουν εκπονηθεί οι απαραίτητες μελέτες και χωρίς ασφαλή χωροταξικό σχεδιασμό.

Εξήγησε ότι το νότιο τμήμα του Υμηττού δομείται από ασβεστόλιθους και σχιστόλιθους, επισημαίνοντας πως ιδιαίτερα οι σχιστόλιθοι παράγουν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, καθώς διαβρώνονται εύκολα.

Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι, πέρα από το νερό της βροχής —το οποίο σε ορισμένες περιοχές της Αττικής έφτασε τα 140 χιλιοστά— σημαντικό ρόλο παίζει και η λεγόμενη στερεοπαροχή, δηλαδή τα στερεά φερτά υλικά που παρασύρονται και αυξάνουν δραματικά τον όγκο του νερού, το οποίο κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τα χαμηλότερα σημεία.

Όταν ο κ. Λέκκας ρωτήθηκε γιατί είδαμε προβλήματα στις ίδιες περιοχές εξήγησε. «Είναι οι ίδιες παθογένειες, δεν γίνεται κάτι πια, είναι μια κληρονομημένη τρωτότητα. Υπάρχει μια διαδικασία που είναι τελείως στο κενό. Πρώτα πολεοδομούσαμε και μετά βλέπαμε τα προβλήματα. Πρέπει πρώτα να χαρτογραφήσουμε το πρόβλημα και στη συνέχεια να σχεδιάσουμε».

Καλλιάνος: Σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν πάνω από 175 χιλιοστά βροχής στη Γλυφάδα

Για την απόλυτη καταστροφή στη Γλυφάδα κάνει λόγο ο Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

Δύο φωτογραφίες…

Το ίδιο ακριβώς σημείο της οδού Μετσόβου, στη γειτονιά μου, στην Άνω Γλυφάδα. Εκεί όπου μεγάλωσα.

Η πρώτη εικόνα είναι το «πριν».

Η δεύτερη είναι το «μετά».

Πρόκειται για την απόλυτη καταστροφή. Σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν πάνω από 175 χιλιοστά βροχής στη Γλυφάδα, σχεδόν το μισό ετήσιο ύψος βροχής της περιοχής.

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, οι κάτοικοι δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα σπίτια τους, η ατμόσφαιρα μυρίζει χώμα, λάσπη, καταστροφή. Μυρίζει πόλεμο. Δεν υπερβάλω.

Για 40 χρόνια δεν έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο εδώ.

Σήμερα χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές. Μια γυναίκα εδώ, στη γειτονιά μου, στην Άνω Γλυφάδα και ένας άνδρας στο Άστρος Κυνουρίας.

Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους.

Και δυστυχώς, σήμερα, μίλησαν πολύ δυνατά.

Ζιακοπούλου: «Σε μία μέρα έπεσε στην Αττική το νερό μισού χρόνου»

Η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου αναφέρθηκε στη σφοδρότητα της κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική την Τετάρτη, επισημαίνοντας ότι μέσα σε μία μόνο ημέρα καταγράφηκε ύψος βροχής που αντιστοιχεί σε ποσότητα εξαμήνου.

Σε δηλώσεις της στο ραδιόφωνο του ErtNews τόνισε πως στην Αττική έπεσαν περίπου 150 τόνοι νερού ανά στρέμμα, χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο ως πανελλαδικό και διαχρονικό ρεκόρ.

Όπως αναφέρει το Meteo, πάνω από 140mm βροχής σημειώθηκαν στην Αττική. Συγκεκριμένα επισημαίνει ότι σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 20:00 καταγράφηκαν στην περιοχή Παπάγου Αττικής με 146.4mm, ακολουθεί η Τακτικούπολη Τριζοινίας με 130.4mm και ο Βύρωνας Αττικής με 126.4mm.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μέχρι τις 19:30 σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής.

Πυροσβεστική: 910 κλήσεις για την Αττική

Χθες λίγο μετά τις 17.00 τα φαινόμενα στην Αττική εντάθηκαν, έχοντας ως αποτέλεσμα πλημμυρισμένους δρόμους και εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Συνολικά από χθες το πρωί έως σήμερα και ώρα 06:30, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε για την Περιφέρεια Αττικής 910 κλήσεις, για παροχές βοηθείας και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί:

– 318 αντλήσεις υδάτων

– 32 κοπές δέντρων,

– 61 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και

– 10 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Δυο νεκροί από την κακοκαιρία

Στην Άνω Γλυφάδα, μία 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της χθες, όταν ενώ ήταν πεζή, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα, ενώ στο Άστρος Κυνουρίας, 53χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, καθώς κατά τη διάρκεια προσπάθειας πρόσδεσης σκαφών σε συγκεκριμένο σημείο του λιμένα, ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει το κεφάλι του.

Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες σημειώθηκαν σε όλο το λεκανοπέδιο, ωστόσο τα μεγαλύτερα καταγράφηκαν σε Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, περιοχές στις οποίες η Πυροσβεστική δέχτηκε τις περισσότερες κλήσεις. Οχήματα ακινητοποιήθηκαν με οδηγούς να εγκλωβίζονται σε αυτά και να χρειάζονται τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων την ώρα που οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους με φερτά υλικά. Επιπλέον ρέματα σε Ασπρόπυργο και Ραφήνα (Άγιος Ιωάννης και Μεγάλο Ρέμα) υπερχείλισαν, με τους κατοίκους από περιοχές κοντά σε αυτά να απομακρύνονται.

Παράλληλα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της Αττικής προχώρησε η Αστυνομία, ενώ προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση στην κυκλοφορία του Ηλεκτρικού και του Τραμ στις περιοχές του Μοσχάτου και της Καλλιθέας.

Στον Ωρωπό, η συνεχής βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις στους Αγίους Αποστόλους, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία, ενώ πολλοί κάθετοι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους.

Στην υπόγεια διάβαση της οδού Σπύρου Λούη, αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν και σχεδόν καλύφθηκαν από τα νερά, με την Τροχαία να διακόπτει την κυκλοφορία για ώρες. Παρόμοιες εικόνες σημειώθηκαν στου Ρέντη, όπου οι δρόμοι γύρω από την Κεντρική Αγορά μετατράπηκαν σε χειμάρρους και η κυκλοφορία γινόταν με δυσκολία υπό την καθοδήγηση αστυνομικών.

Στο λιμάνι του Πειραιά, τα περισσότερα πλοία παρέμειναν δεμένα, με εξαίρεση δύο δρομολόγια προς Κρήτη αργά το βράδυ.

Μάχη με τον χείμαρρο στην Άνω Γλυφάδα: Δύο άγνωστοι έσωσαν γυναίκα την τελευταία στιγμή

Χθες στην Άνω Γλυφάδα γράφτηκε ακόμη ένα περιστατικό τρόμου, όταν γυναίκα σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από τον ορμητικό χείμαρρο, σε αντίθεση με την 56χρονη που εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, κακοκαιρία προβλέπεται και σήμερα Πέμπτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους, σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).