Η Στερεά Ελλάδα επλήγη έντονα από την κακοκαιρία, με την Εύβοια να βρίσκεται στο επίκεντρο των θυελλωδών ανέμων και της θαλασσοταραχής, καθώς τα κύματα ξεπέρασαν τα 5 μέτρα.

Στην παραλία της Κύμης, η δημοτική αρχή απαγόρευσε την κυκλοφορία στο παραλιακό μέτωπο λόγω απειλής από τα μανιασμένα κύματα.

Στην Κάρυστο, οι τοπικές αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις, ιδίως στις διαδρομές του πρώην Δήμου Στυραίων, λόγω της επικινδυνότητας από την καταιγίδα.

Σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία, οι χιονοπτώσεις και ο παγετός προκάλεσαν κυκλοφοριακά προβλήματα και ενεργοποίησαν τους μηχανισμούς Πολιτικής Προστασίας.

Κακοκαιρία σάρωσε τη Στερεά Ελλάδα, με την Εύβοια να βρίσκεται στο επίκεντρο των θυελλωδών ανέμων και της έντονης θαλασσοταραχής. Σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία, οι χιονοπτώσεις και ο παγετός προκάλεσαν προβλήματα στην κυκλοφορία, ενεργοποιώντας τους μηχανισμούς της Πολιτικής Προστασίας.

Στην Εύβοια, το παραλιακό μέτωπο δέχθηκε ισχυρή πίεση από ανέμους και κύματα που ξεπερνούσαν τα πέντε μέτρα. Στην Κύμη, η δημοτική αρχή προχώρησε σε απαγόρευση κυκλοφορίας στο παραλιακό τμήμα, καθώς τα μανιασμένα κύματα απειλούσαν με ζημιές την περιοχή.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασε και η Κάρυστος, όπου οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα στις διαδρομές του πρώην Δήμου Στυραίων, λόγω της επικινδυνότητας των καιρικών φαινομένων.

Στην Ερέτρια, στον οικισμό Αγίων Ασωμάτων, πλημμύρισε κατοικία χωρίς περαιτέρω συνέπειες. Στην Αμάρυνθο, σημειώθηκε καθίζηση οδοστρώματος σε σημείο όπου εκτελούνταν έργα, προκαλώντας υλικές ζημιές σε δύο οχήματα που έπεσαν στο άνοιγμα.

Αποκατάσταση κυκλοφορίας σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία

Η ύφεση των φαινομένων στη Φθιώτιδα και την Ευρυτανία επέτρεψε την επέμβαση συνεργείων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου προς Καρπενήσι, Άμφισσα και Δομοκό.

Στο τμήμα Λαμίας–Δομοκού, μετά τις 22:00, ήρθη η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών, καθώς απομακρύνθηκε το χιόνι. Ωστόσο, περιορισμοί για βαρέα οχήματα παραμένουν σε άλλα σημεία του δικτύου του Δήμου Δομοκού.

Σε ισχύ εξακολουθούν να βρίσκονται τα περιοριστικά μέτρα στον αυτοκινητόδρομο Ε65, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Καρπενησίου έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Σοφάδων, και στα δύο ρεύματα. Η ακινητοποίηση φορτηγού το απόγευμα προκάλεσε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, ενώ χρειάστηκε επέμβαση μηχανημάτων για την αποκατάσταση.

Στη Φθιώτιδα παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον δρόμο Λαμίας–Καρπενησίου, πριν και μετά τη Ράχη Τυμφρηστού, από το 47ο έως το 65ο χιλιόμετρο.

Στο επαρχιακό δίκτυο του Δομοκού και στα ορεινά χωριά του Δήμου Μακρακώμης, καθώς και στην περιοχή Υπάτης, η κυκλοφορία γίνεται μόνο με αλυσίδες και αυξημένη προσοχή.

Δύσκολες συνθήκες και στη Φωκίδα

Στην Ευρυτανία, σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, παραμένουν διακοπές κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα σημεία, ενώ σε πολλά τμήματα είναι υποχρεωτική η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Παρόμοιες συνθήκες επικρατούν και στη Φωκίδα, κυρίως γύρω από το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και στα ορεινά χωριά της Δυτικής Φωκίδας.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι σε όλο το οδικό δίκτυο των νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή αντίστοιχα μέσα, εφόσον δεν διαθέτουν ειδικά ελαστικά.

Κλειστά σχολεία σε αρκετές περιοχές

Όσον αφορά τη λειτουργία των σχολείων, κλειστές παραμένουν οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους Δήμους Μακρακώμης και Δομοκού της Φθιώτιδας. Στον Δήμο Λαμιέων, τα σχολεία ανοίγουν στις 09:00, με εξαίρεση την περιοχή Υπάτης, όπου οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές και σήμερα.