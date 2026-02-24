Η παρουσιάστρια ειδήσεων των ΗΠΑ, Σαβάνα Γκάθρι ανακοίνωσε ότι η οικογένειά της προσφέρει αμοιβή ενός εκατομμυρίου δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της μητέρας της, η οποία αγνοείται εδώ και 24 ημέρες. Η 84χρονη Nancy Guthrie εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην Τούσον της Αριζόνα.

Με δάκρυα στα μάτια, η παρουσιάστρια του NBC δήλωσε σε βίντεο στο Instagram πως η οικογένεια «πονεί βαθιά» για την απουσία της μητέρας της, η οποία θεωρείται ότι έχει απαχθεί από την οικία της.

Η Γκάθρι τόνισε: «Εξακολουθούμε να πιστεύουμε σε ένα θαύμα, πιστεύουμε ότι μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι – ελπίδα μέσα στην απελπισία». Ωστόσο, πρόσθεσε πως «γνωρίζουμε επίσης ότι μπορεί να έχει χαθεί, μπορεί ήδη να έχει φύγει, να έχει πάει κοντά στον Κύριο που αγαπά».

Αμοιβή και νέα δωρεά από την οικογένεια

Στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, η Savannah Guthrie ανακοίνωσε επίσης ότι η οικογένεια θα δωρίσει 500.000 δολάρια στο Εθνικό Κέντρο για Αγνοούμενα και Εκμεταλλευόμενα Παιδιά.

Απευθυνόμενη στο κοινό, είπε: «Παρακαλώ, αν ακούτε αυτό το μήνυμα, αν διστάζατε μέχρι τώρα, αφήστε αυτό να είναι το σημάδι σας να μιλήσετε». Και συνέχισε: «Πείτε ό,τι γνωρίζετε και βοηθήστε μας να φέρουμε τη μητέρα μας στο σπίτι, ώστε να μπορέσουμε είτε να γιορτάσουμε μια θαυματουργή επιστροφή είτε να τιμήσουμε τη γενναία και ευγενική ζωή της».

Η εξαφάνιση και οι έρευνες

Η Nancy Guthrie δηλώθηκε αγνοούμενη γύρω στο μεσημέρι της 1ης Φεβρουαρίου, όταν δεν εμφανίστηκε στις εκκλησιαστικές της υποχρεώσεις. Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Πίμα ανέφερε ότι πιστεύει πως «απήχθη από το σπίτι της παρά τη θέλησή της, πιθανώς μέσα στη νύχτα».

Η οικογένεια έχει απευθύνει επανειλημμένες δημόσιες εκκλήσεις για την ασφαλή επιστροφή της και ζητά αποδείξεις ότι είναι ζωντανή. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η υπόθεση παραμένει άλυτη.

Ύποπτος και στοιχεία της έρευνας

Οι αρχές έχουν δώσει στη δημοσιότητα εικόνες του βασικού υπόπτου, ενός άνδρα που καταγράφηκε από την κάμερα θυροτηλεφώνου της Nancy Guthrie. Σύμφωνα με πηγή επιβολής του νόμου που μίλησε στο CBS News, ο ίδιος άνδρας είχε εμφανιστεί ξανά στην πόρτα του σπιτιού πριν από την εξαφάνιση.

Σε ανάρτηση στο X, το γραφείο του FBI στο Φοίνιξ κάλεσε οποιονδήποτε έχει «άμεση γνώση» για την τοποθεσία της Guthrie να επικοινωνήσει με τη γραμμή πληροφοριών του FBI στο 1-800-CALL-FBI.

Η πορεία της έρευνας

Μέχρι σήμερα, η συνολική αμοιβή ανερχόταν στα 200.000 δολάρια – 100.000 από το FBI και άλλα 100.000 μέσω του Tucson Crime Stoppers. Οι αστυνομικές αρχές έχουν λάβει σχεδόν 40.000 πληροφορίες από το κοινό.

Δείγμα DNA που συλλέχθηκε από ένα γάντι, παρόμοιο με εκείνο που φορούσε ο ύποπτος στο βίντεο, δεν ταυτοποιήθηκε σε καμία βάση δεδομένων του FBI. Οι ερευνητές έχουν αποκλείσει όλα τα μέλη της οικογένειας Guthrie ως πιθανούς υπόπτους, με τον σερίφη της Κομητείας Πίμα, Chris Nanos, να δηλώνει ότι το να «υπονοείται το αντίθετο δεν είναι μόνο λάθος, αλλά και σκληρό».