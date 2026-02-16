Σε ένα θρίλερ που έχει καθηλώσει την αμερικανική κοινή γνώμη εξελίσσεται η υπόθεση της εξαφάνισης της μητέρας της γνωστής δημοσιογράφου του NBC News, Σαβάνα Γκάθρι. Η παρουσιάστρια απηύθυνε μια σπαρακτική έκκληση στους απαγωγείς να «πράξουν το σωστό», ενώ δύο εβδομάδες μετά το περιστατικό, ακόμη και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη δημόσια εκφράζοντας τη συμπαράστασή του.

Η 84χρονη Νάνσι Γκάθρι απήχθη τη νύχτα της 31ης Ιανουαρίου προς την 1η Φεβρουαρίου από την κατοικία της στο Τουσόν της Αριζόνα. Η μυστηριώδης εξαφάνισή της έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε μέσω του Truth Social ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, εκφράζοντας την ελπίδα για μια «θετική κατάληξη».

Η έκκληση της Σαβάνα Γκάθρι και τα νέα στοιχεία των ερευνών

Η Σαβάνα Γκάθρι, παρουσιάστρια της δημοφιλούς εκπομπής «Today», απηύθυνε νέο μήνυμα προς τους δράστες μέσα από βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με εμφανή συγκίνηση, είπε: «Όποιος κι αν είσαι, αν την κρατάς όμηρο ή ξέρεις πού βρίσκεται, ποτέ δεν είναι αργά. Δεν είσαι χαμένος ή μόνος. Ποτέ δεν είναι αργά για να πράξεις το σωστό. Παραμένουμε αισιόδοξοι και συνεχίζουμε να πιστεύουμε».

Στο πεδίο των ερευνών, το FBI έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα που δείχνουν έναν ένοπλο μασκοφόρο να πειράζει την κάμερα ασφαλείας στην πόρτα του σπιτιού της Νάνσι Γκάθρι τη νύχτα της εξαφάνισης. Το υλικό, που δημοσιοποιήθηκε σε συνεργασία με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πίμα, απεικονίζει άτομο με μάσκα, γάντια, σακίδιο και θήκη που μοιάζει με όπλο.

Quick analysis I did on suspect from new footage at Nancy Guthrie’s home. Suspect is likely 5”10-5”11 Using standard U.S. brick dimensions as a fixed reference (≈2⅝ inches per brick course including mortar), the arch opening from floor to spring line measures roughly 20–22… pic.twitter.com/KJl95evpNJ — Walter Curt (@wcdispatch) February 10, 2026

Οι ερευνητές ανακοίνωσαν ότι βρέθηκε DNA σε ένα γάντι εντοπισμένο σε χωράφι κοντά στο σπίτι της 84χρονης. Το εύρημα φαίνεται να ταιριάζει με τα γάντια που φορούσε ο ύποπτος στο βίντεο και έχει ήδη σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση, προσφέροντας ίσως κρίσιμα στοιχεία για την εξιχνίαση της υπόθεσης.